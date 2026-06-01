La popular pose en fotos para redes sociales que podría hacerte caer en una estafa con IA

Una pose popular en fotos de redes sociales podría dejar a cualquier usuario sin un centavo, ya que es utilizada por ciberdelincuentes para ejecutar sus estafas con ayuda de la inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con un reporte de South China Morning Post, las estafas con ayuda de IA continúan evolucionando y ahora podrían aprovechar algo tan común como una selfie haciendo la señal de ‘amor y paz’.

El medio señaló, que esta modalidad, se está convirtiendo en una nueva preocupación para la privacidad digital. ¿Pero cómo es esto posible?

El experto financiero Li Chang explicó que los ciberdelincuentes pueden utilizar sistemas de IA para extraer información de huellas dactilares, justo cuando una persona aparece en una fotografía mostrando los dedos directamente hacia la cámara.

Según Chang, si la imagen fue tomada a una distancia de hasta 1.5 metros, los estafadores podrían obtener suficiente información para reconstruir una huella dactilar mediante herramientas de IA.

Asimismo, advirtió que la situación no es muy diferente, cuando la foto se toma desde más lejos. Aquellos usuarios que lo hacen, también están en riesgo.

De hecho, el especialista indicó que en imágenes capturadas entre 1.5 y 3 metros, los delincuentes aún podrían obtener aproximadamente la mitad de los detalles visibles de la mano para utilizarlos como datos biométricos.

Sobre esto último, advirtió que las herramientas de edición, que utiliza la inteligencia artificial, permiten transformar imágenes de baja calidad en fotografías mucho más nítidas.

¿POR QUÉ ES TAN PELIGROSOS?

Como se sabe, si los delincuentes logran obtener información biométrica suficiente, podrían intentar utilizarla para acceder a distintos sistemas protegidos, inclusos cuentas bancarias.

Entre los posibles blancos de estos ataques figuran teléfonos inteligentes, aplicaciones bancarias, sistemas de seguridad domésticos inteligentes y plataformas que emplean la huella digital como método de autenticación.

De concretarse este tipo de prácticas, las víctimas podrían enfrentar robo de identidad, accesos no autorizados a sus cuentas y pérdidas económicas enormes.