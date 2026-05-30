Delincuentes clonan voces de seres queridos mediante IA, estas son las recomendaciones para no caer en las estafas

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) reveló cómo combatir estafas con voces clonadas de seres queridos mediante inteligencia artificial (IA), tras alertar que este tipo de delito significó pérdidas en Estados Unidos que alcanzaron los 893 millones de dólares.

Dado que los delincuentes —no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo— pueden imitar a un familiar o amigo con pocos segundos de audio, la estrategia pautada por el FBI obligó a cambiar el enfoque.

Subrayaron, que la prevención, depende menos del oído y más de frenar la urgencia y verificar antes de actuar.

De hecho, es por ello que el FBI incluyó la clonación de voz dentro de un conjunto más amplio de fraudes vinculados con inteligencia artificial. En ese grupo, también figuran correos de suplantación generados por IA, estafas románticas y otros engaños que aprovechan la automatización y contenido sintético.

Igual de alarmante, es que los ciberdelincuentes pueden manipular el identificador de llamadas para que un número parezca legítimo. Se trata de una técnica conocida como suplantación telefónica.

Es por ello, que ver el número de un familiar en la pantalla, no garantiza que la llamada realmente provenga de esa persona.

¿CÓMO ACTUAR DESDE LA CALMA Y NO URGENCIA?

Según las recomendaciones del FBI, lo principal es mirar el patrón y actuar con un protocolo simple:

Cortar la llamada si aparece un pedido urgente de dinero o una orden de guardar silencio.

Verificar por una vía alternativa: mensaje de texto, llamada al número habitual desde otro teléfono o contacto con alguien que pueda confirmar dónde está el familiar.

Desconfiar de cualquier instrucción que impida comprobar la información o que exija mover fondos de manera inusual.

Acordar una palabra clave familiar o laboral: una frase conocida solo por un grupo pequeño y que no esté disponible en internet.

Reducir la exposición de audio en redes sociales cuando sea posible y evitar atender llamadas de números desconocidos, sobre todo si el contacto deriva rápido en una “emergencia” con pedido de pago.

En concreto, ante cualquier sospecha o pedido de dinero, lo que conviene es verificar por otra vía antes de transferirlo.

Es la misma recomendación que hizo Hany Farid, profesor de la Universidad de California en Berkeley y director científico de GetReal Security, empresa especializada en detección de deepfakes, quien señaló a CNN, que ya no conviene basarse en «pausas extrañas» o fluctuaciones de la voz para decidir si una llamada es falsa, porque la mejora de la tecnología puede borrar esas marcas.