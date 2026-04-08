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La nueva función en la que avanza WhatsApp para las llamadas de voz y video

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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Dices buen día o buenos días al saludar por WhatsApp: esto concluyó la RAE
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La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp avanza el desarrollo de una función que sus usuarios llevan años pidiendo: la cancelación de ruido, lo que mejoraría con creces la calidad del audio en las llamadas.

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De acuerdo al medio especializado WABetaInfo, la última versión de WhatsApp incluye indicios de esta función. La cancelación de ruido estaría disponible tanto para las llamadas exclusivas de voz como en video.

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Esta función busca eliminar o, al menos, disminuir los sonidos de fondo durante las llamadas. En tal sentido, el ruido del tráfico, el viento o conversaciones cercanas no será problema durante las llamadas.

WhatsApp es una de las principales aplicaciones de mensajería instantánea del mundo. Foto: Archivo

WhatsApp espera mejorar la experiencia de comunicación dentro de su plataforma. A la vez que disminuye el ruido, también facilitará las llamadas en espacios como conciertos, aulas u oficinas de trabajo.

DETALLES DE LA FUNCIÓN

La filtración indica que WhatsApp integrará automáticamente la cancelación de ruido en las llamadas de voz y video. Esta tecnología se enfoca en identificar y suprimir los sonidos que no provienen de la voz principal.

Al minimizar otras señales de audio captadas por el micrófono, WhatsApp conseguiría aislar la voz del usuario. Así pues, la aplicación busca que la experiencia de Android se acerque más a la de los clientes de Apple.

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Igualmente, cabe destacar que la función se encuentra en la fase de desarrollo y todavía no se encuentra ni en las versiones beta. El lanzamiento está previsto para una de las próximas actualizaciones para Android.

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