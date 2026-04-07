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Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en la próxima actualización

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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La corporación Meta anunció que en la próxima semana llegará la nueva actualización de WhatsApp. Este conjunto de mejoras hará que varios modelos de celulares no puedan tener esta aplicación a partir del 15 de abril.

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La nueva actualización de WhatsApp podría afectar a los celulares Android como los Apple. Específicamente, la mayor parte de los celulares lanzados antes de 2014 quedarán por fuera de la lista de compatibilidad con la plataforma.

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Para mantener acceso, los celulares Android deberán tener, como mínimo, la versión 5.0 Lollipop. Esto afectará a modelos como Samsung Galaxy S3, S4 mini, Sony Xperia M, LG Optimus L7 II y Motorola Moto E de primera generación.

Por su parte, los iPhone necesitarán contar con iOS 15.1 o superior. Es decir, ya no podrán usar WhatsApp los modelos iPhone 6 y 6 Plus, además de todas las versiones previas de esta marca.

¿TE QUEDARÁS SIN WHATSAPP?

En caso de que estés preocupado por tu WhatsApp, pueden revisar en los ajustes de tu celular para conocer la versión del sistema operativo. Si tienes uno más nuevo, podrás seguir usando la aplicación sin mayor inconveniente.

Si tu celular no te permite descargar la actualización de Android 5.0 o iOS 15.1, ya no podrás utilizar WhatsApp. Si quieres seguir empleado la aplicación, tendrás que migrar a un modelo más nuevo para evitar la pérdida de datos.

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Una vez se llegue al 15 de abril, WhatsApp dejará de funcionar automática en los celulares mencionados, sin posibilidad de verificar el acceso o el historial. Igualmente, la empresa suele notificar con antelación si un celular se verá afectado.

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