Tendencias

La medida que tomará WhatsApp a partir del 15Ene que afectaría a muchos de sus usuarios

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

WhatsApp, la principal aplicación de mensajería instantánea en la región, eliminará a partir de este jueves, 15 de enero, los chatbots de inteligencia artificial que sean ajenos a las plataformas de Meta.

Contents

Medios especializados indicaron que la nueva política de WhatsApp deja en evidencia la estrategia de Meta para el futuro: restringir el uso de modelos de lenguajes ajenos y potenciar su propia herramienta, Meta IA.

Leer Más

EN FOTOS: Dejó su carrera en el cine para adultos para convertirse en árbitro de fútbol
¿Serás un afortunado? Los signos del zodíaco que recibirán la buena fortuna de la Luna menguante de agosto
Este es el signo más inteligente y sabio del zodiaco

Esta medida afectará a las inteligencias artificiales desarrolladas por otras compañías. En tal sentido, los usuarios no podrán usar herramientas como ChatGPT de OpenAI y Copilot de Microsoft.

En la Universidad Northeastern de Boston (EEUU), una controversia ha surgido tras la denuncia de una estudiante contra su profesor por el uso de ChatGPT en la preparación de su materia.  
Archivo

La herramienta de Meta AI puede responder preguntas, resumir mensajes y generar imágenes directamente en la aplicación. WhatsApp está incorporando esta función gradualmente por región, idioma y dispositivos.

IA EN WHATSAPP

El anuncio de Meta podría generar un importante cambio en cómo algunos usuarios utilizan WhatsApp. Aunque en un principio era exclusivamente para mensajería instantánea, en los últimos años implementó nuevas herramientas.

En medio del auge de las inteligencias artificiales, varios asistentes de esta tecnología comenzaron a proliferar en WhatsApp. Los chatbots de Copilot, ChatGPT y otras opciones ofrecieron distintas funciones a los usuarios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALERTA POR AUMENTO DE FRAUDES CON CÓDIGOS QR EN CORREOS ELECTRÓNICOS, ASÍ OPERAN LOS CIBERDELINCUENTES

No obstante, la última actualización de las políticas de Meta prohíbe el acceso de proveedores externos de IA y aprendizaje automático a la API de WhatsApp Business, lo que limita la presencia de estas herramientas.

Todo parece indicar que Meta busca priorizar su inteligencia artificial nativa, evitando distribuir dentro de WhatsApp chatbots masivos de otras aplicaciones.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trump dice que Irán frenó ejecuciones y asesinatos ante temor por ataques de EEUU: “Espero que sea cierto”
EEUU
EN VIDEOS: La conmovedora despedida al cantante Yeison Jiménez y su equipo en Bogotá
Caraota Show
Senado bloqueó medida para restringir ataques a Venezuela, el voto del vicepresidente de EEUU fue decisivo
EEUU