La medida que tomará WhatsApp a partir del 15Ene que afectaría a muchos de sus usuarios

WhatsApp, la principal aplicación de mensajería instantánea en la región, eliminará a partir de este jueves, 15 de enero, los chatbots de inteligencia artificial que sean ajenos a las plataformas de Meta.

Medios especializados indicaron que la nueva política de WhatsApp deja en evidencia la estrategia de Meta para el futuro: restringir el uso de modelos de lenguajes ajenos y potenciar su propia herramienta, Meta IA.

Esta medida afectará a las inteligencias artificiales desarrolladas por otras compañías. En tal sentido, los usuarios no podrán usar herramientas como ChatGPT de OpenAI y Copilot de Microsoft.

La herramienta de Meta AI puede responder preguntas, resumir mensajes y generar imágenes directamente en la aplicación. WhatsApp está incorporando esta función gradualmente por región, idioma y dispositivos.

IA EN WHATSAPP

El anuncio de Meta podría generar un importante cambio en cómo algunos usuarios utilizan WhatsApp. Aunque en un principio era exclusivamente para mensajería instantánea, en los últimos años implementó nuevas herramientas.

En medio del auge de las inteligencias artificiales, varios asistentes de esta tecnología comenzaron a proliferar en WhatsApp. Los chatbots de Copilot, ChatGPT y otras opciones ofrecieron distintas funciones a los usuarios.

No obstante, la última actualización de las políticas de Meta prohíbe el acceso de proveedores externos de IA y aprendizaje automático a la API de WhatsApp Business, lo que limita la presencia de estas herramientas.

Todo parece indicar que Meta busca priorizar su inteligencia artificial nativa, evitando distribuir dentro de WhatsApp chatbots masivos de otras aplicaciones.