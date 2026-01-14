Alerta por aumento de fraudes con códigos QR en correos electrónicos, así operan los ciberdelincuentes

Una de las principales amenazas en el mundo de la ciberseguridad corporativa radica en el aumento de fraudes con códigos QR en correos electrónicos, generando alarma entre empleados y empresas, de acuerdo a especialistas.

Datos de la empresa de ciberseguridad Kaspersky detalló que los correos con códigos QR maliciosos incrementó en los últimos meses. En agosto de 2025 registró 50.000 casos, pero para noviembre la cifra aumentó hasta los 250.000.

De acuerdo a Infobae, los códigos QR son sumamente atractivos para los ciberdelincuentes. Esto se debe a que cuentan con la capacidad para ocultar enlaces maliciosos, a la vez que eluden las soluciones de seguridad tradicionales.

Los códigos QR suelen estar incrustados en el cuerpo del correo e, incluso, dentro de archivos adjuntos en PDF. Las víctimas creen que se trata de un correo legítimo, puesto que tiene la estética de servicios, plataformas corporativas o recursos humanos.

GANCHO DE LOS CÓDIGOS

Especialistas indican que los ciberdelincuentes suelen presentar distintos códigos QR, incluyendo formularios de inicio de sesión falsos, notificaciones de recursos humanos o facturas y confirmaciones de compras.

Los códigos QR trasladan la decisión al usuario, dado que solo deben escanearlos desde su celular, una herramienta fuera del sistema de seguridad habitual. Así pues, debilita los controles, facilitando el robo de credenciales, acceso no autorizado o filtración de datos.

Las principales víctimas son aquellos empleados acostumbrados a escanear códigos QR en restaurantes, eventos o procesos cotidianos. Básicamente, se exponen sin considerar los riesgos del entorno laboral.

La principal forma de protegerse de estos fraudes es no escaneando códigos QR que no hayan sido verificados. También es importante el refuerzo de credenciales, la capacitación continua y políticas empresariales claras en el manejo de correos.