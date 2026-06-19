La inolvidable recompensa que recibió el niño que se viralizó por apoyar a México con un suéter de Navidad

La historia de un niño mexicano se ha vuelto viral y ha conmocionado a miles de personas en todo el mundo, luego de que saliera a la luz por qué usó un suéter de Navidad para el primer partido de la selección de México en el Mundial 2026.

Su nombre es Santi y se dio a conocer durante la inauguración del Mundial en el que en vez de usar una camisa del equipo, se vistió con un suéter navideño de color verde.

Durante una entrevista, su madre relató que había detrás de eso. «De tantos mensajes que nos han estado llegando no me había tomado el tiempo de sentarme a hablar con él y preguntarle por qué se había vestido de ese modo. Hasta el sábado que le pregunté y me dice que para simular a la bandera, por eso se puso el verde en el suéter, el blanco en el short y el rojo en las botas».

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No pasó mucho tiempo antes de que diferentes influencers empezaran a pedir apoyo para Santi y finalmente las redes sociales lo volvieron a hacer. Al conocer su historia, el futbolista del Milán y la selección de México, Santiago Giménez, se contactó con la familia del pequeño para enviarle una sorpresa.

«Él solamente dijo que se sentía orgulloso de que Santi fuera su aficionado, que le enviaba los boletos y le dio su camisa personalizada», comentó la mamá de Santi.

La sorpresa se la dieron durante el programa Peloteando, donde además de entregarle los regalos pudieron conocer de primera mano al adorable niño y le leyeron algunos de los mensajes de apoyo que le han dado en todo el mundo.