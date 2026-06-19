El video viral del Mundial: La bandera gigante que se «comió» a un voluntario antes del partido

En las últimas horas se ha hecho viral un curioso momento previo a uno de los partidos del Mundial 2026 en el que uno de los voluntarios quedó atrapado en el interior de la bandera de República Checa.

Como se ha hecho costumbre en esta Copa del Mundo antes de cada partido se despliegan banderas gigantes en el campo de los países que van a disputar los partidos. Aunque este hecho ocurrió en el encuentro entre República Checa y Corea del Sur del pasado 11 de junio, no se hizo viral hasta ahora.

En el clip se puede ver que tras la ceremonia correspondiente, los voluntarios empiezan a recoger la gigantesca bandera. No obstante, en un momento dado uno de voluntarios cae y es arropado con la bandera. Aunque algunos se dieron cuenta, la gran mayoría no, por lo que hicieron otro doble hasta que todos se percataron de lo que estaba ocurriendo.

En ese instante, procedieron a volver a desdoblar la bandera y rescatar al voluntario, quien salió ileso del incidente.

Mientras tanto, en el clip se puede escuchar las risas de la persona que graba desde el público, quien no perdió ningún detalles de lo que estaba ocurriendo.