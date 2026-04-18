La canción viral generada con IA que se convirtió en la más escuchada de iTunes

La canción «Celebrate me» domina el podio de los temas más escuchados en iTunes desde hace más de quince días, aunque el uso de inteligencia artificial en su producción desató una fuerte polémica entre la audiencia.

La plataforma atribuyó la autoría a IngaRose, una artista que combina el talento humano con algoritmos avanzados para sus composiciones.

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El canal oficial de la cantante en YouTube aclara su metodología mediante una descripción. «Letras escritas por humanos, historias reales. Stems y arreglos refinados usando Suno. Cantantes que quieran dar vida a estas canciones o necesiten un compositor, pónganse en contacto».

Pese a la intervención tecnológica, el perfil de esta supuesta artista acumula más de 200 videos y supera los 82.600 suscriptores. Diversos reportes internacionales señalan a Dallas Little, un creador residente en Greenville, Carolina del Sur, como el cerebro detrás de estas producciones musicales de apariencia verosímil.

POLÉMICA PREVIA POR OTRA CANCIÓN GENERADA CON IA

Little ya registra antecedentes en este campo bajo el seudónimo de «Eddie Dalton», publicando éxitos que desafían la percepción del oyente. El fenómeno recuerda la controversia de 2023, cuando la pieza «Heart on My Sleeve» intentó competir en las categorías de Mejor Canción de Rap y Canción del Año en los Premios Grammy.

Aquella obra, creada por el usuario anónimo Ghostwriter, utilizaba IA para emular las voces de Drake y The Weeknd. Tras intensas deliberaciones, la Recording Academy determinó que la canción cumplía con los requisitos de elegibilidad gracias a su componente de autoría humana.

La industria vivió un episodio similar en noviembre pasado cuando la misteriosa figura Breaking Rust alcanzó la cima de las descargas de música country en Estados Unidos. Su tema «Walk My Walk» lideró las listas de Billboard sin que sus creadores admitieran inicialmente el uso de herramientas generativas.

Expertos y críticos detectaron patrones propios de la IA en la voz sin identidad asociada y en los elementos visuales que acompañaban el lanzamiento. El conflicto actual trasciende el valor artístico y apunta a la falta de licencias sobre los datos y voces utilizados para entrenar estos modelos tecnológicos.

Muchos de estos casos enfrentan procesos legales que todavía no encuentran una resolución definitiva en los tribunales internacionales. La industria musical observa con incertidumbre cómo estos litigios marcarán el camino para equilibrar la innovación tecnológica con los derechos de los artistas tradicionales.