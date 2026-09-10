Investigador renuncia a famosa empresa que desarrolla IA y dice que esa tecnología «podría acabar a los humanos»

Un joven investigador de Anthropic, Jacob Coxon, renunció de la compañía tras asegurar que la inteligencia artificial (IA) que ayudaba a desarrollar podría «acabar a los humanos».

En un mensaje publicado en X, Coxon fue directo al señalar que quienes lideran esta tecnología saben del riesgo que representa.

«Quienes están construyendo la IA creen sinceramente que podría matarnos a todos antes de que acabe la década», señaló.

Más allá del peligro en sí, la denuncia de Coxon apuntó a que decisiones cruciales sobre la IA están concentradas en muy pocas manos, en personas obsesionadas con ganar la carrera tecnológica antes que sus rivales.

Asimismo, el investigador reconoció que a menudo le preguntan por qué, si de verdad creen que el riesgo es real, las empresas no frenan el desarrollo.

Su respuesta traza una diferencia entre las dos grandes compañías del sector. «En OpenAI, muchos no han interiorizado a fondo lo que está en juego a escala de civilización. En Anthropic sí se entiende bien lo que está en juego, pero están atrapados en una carrera por llegar antes», sostuvo.

Desde fuera, este tipo de declaraciones suelen interpretarse como una estrategia para generar ruido mediático y atraer más inversión hacia el sector.

Sin embargo, Coxon insistió en que la situación es mucho más seria de lo que aparenta, y que el miedo expresado en público es, si acaso, más comedido que el que se comparte a puerta cerrada.

«No es marketing. Más bien al contrario: muchos directivos miden sus palabras ante la prensa para sonar sensatos, pero he oído a esas mismas personas expresar miedo en privado. Ninguna otra actividad humana entraña este nivel de peligro», reiteró.

El mensaje de Coxon se ha convertido en un fenómeno viral, con cerca de 50 millones de visualizaciones en apenas unas horas, en medio de una sucesión constante de noticias sobre avances y sobresaltos de la IA, desde hackeos de sistemas autónomos hasta modelos que rompen barreras antes impensables.

Do not underestimate the power of this technology. These will soon be superhuman systems that can hack anything, revolutionize any field overnight, and acquire real power and resources. We have all witnessed the progress in each of these domains, and progress is not slowing. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

LE LLEGÓ RESPALDO

La repercusión creció aún más cuando Evan Hubinger, su antiguo jefe en Anthropic y responsable de investigación en alineación —la disciplina encargada de que los modelos hagan solo lo que se les pide—, salió a respaldarlo públicamente.

«¡De verdad creemos que la IA puede matar a todo el mundo! Yo personalmente creo que la probabilidad es superior al 10 % en la próxima década», dijo.

Hubinger matizó después que su temor no se centra en los modelos actuales, sino de cara al futuro.

«Creo que el riesgo de los modelos actuales es bajo. Lo que me preocupa es la superinteligencia surgida de la automejora recursiva, que está ocurriendo más rápido de lo que pensábamos», argumentó.

Ese porcentaje de riesgo mencionado por Hubinger —conocido entre los científicos como «p doom», la probabilidad estimada de que la IA provoque una catástrofe sin precedentes— resulta especialmente alto viniendo de alguien dentro de la propia empresa.

Y no es la primera vez que desde Anthropic se lanzan advertencias de este tipo. De hecho, su consejero delegado, Dario Amodei, ya había dejado constancia de su inquietud meses atrás, cuando escribió que «en 2026 estamos bastante más cerca del peligro real de lo que lo estábamos en 2023».