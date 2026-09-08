VIDEO: Llegan los inodoros inteligentes, ¿este sería el fin del papel higiénico?

Los días del papel higiénico podrían estar contados, tras el desarrollo de una tecnología que promete transformar los baños «para siempre» y en cualquier parte del mundo.

Se trata de los inodoros o pocetas inteligentes, las cuales ganan terreno en los hogares españoles como lo hicieron en Asia y amenazan con desplazar definitivamente al papel higiénico a nivel global, de acuerdo con lo reseñado por OK Diario.

Esta tecnología, cada vez más presente en las viviendas, combina limpieza con agua, confort y automatización. Durante años, este tipo de pocetas fueron vistas en España como un capricho reservado a hoteles de lujo o destinos exóticos. Es decir, algo alejado de la vida cotidiana.

Sin embargo, ese estigma ha quedado atrás. Hoy los washlets, de origen japonés, se instalan en hogares de todo el mundo gracias a su mayor eficiencia, higiene y comodidad frente al inodoro tradicional.

Su avance ha sido tan rápido que se han convertido en una de las tendencias más comentadas del sector en lo que va 2026, con sistemas de limpieza por agua regulable, asientos calefactables, sensores de presencia y secado con aire caliente que buscan personalizar al máximo la experiencia del usuario.

SU USO NO ES CASUAL

Este salto tecnológico no es casual. Responde a una transformación más amplia en la manera de concebir la higiene dentro del hogar inteligente. Donde cada dispositivo se diseña para optimizar la rutina diaria.

Arquitectos y diseñadores ya lo consideran un elemento cada vez más habitual en las viviendas modernas. Su automatización permite reducir tiempos y esfuerzo en la limpieza personal. Sin embargo, los expertos insisten en que estos sistemas no eliminan la necesidad de rutinas de desinfección para evitar malos olores y la proliferación de bacterias.

¿POR QUÉ DEJAR EL PAPEL?

El verdadero impacto de esta tecnología, no obstante, se mide en su capacidad para sustituir al papel higiénico.

La limpieza con agua ofrece resultados más completos que el papel. Esto último, porque reduce el contacto con un agente externo sobre la piel y resulta menos agresiva a nivel dermatológico. También numerosos modelos incorporan programas de autolimpieza y sistemas antibacterianos que refuerzan el nivel sanitario del dispositivo.