Historias de 48 horas, múltiples audiencias y será pago: Lo que debes saber de Instagram Plus, el nuevo lanzamiento de Meta

Instagram estrenó su nueva suscripción premium, Instagram Plus, con la que ofrecen funciones orientadas a un mayor control, personalización y herramientas exclusivas para quienes buscan una experiencia más amplia dentro de la red social.

«Hoy lanzamos Instagram Plus, una nueva suscripción diseñada para darte más de lo que te gusta de Instagram. Instagram Plus ofrece funciones exclusivas para ayudarte a expresarte, conectar más profundamente con tus amigos y personalizar tu experiencia de nuevas maneras», indicaron.

Asimismo, aclararon que esto no afecta en nada a los usuarios que no estén suscritos. «El Instagram que conoces y amas hoy no cambia y seguirá siendo gratuito. Esta nueva suscripción es simplemente una mejora opcional para quienes quieren más control, información más detallada y funciones premium».

Entre las funciones de Instagram Plus destacan:

Story Spotlight, que permite darle prioridad a tus Stories entre tus amigos.

Super Hearts, la cual e nvía corazones animados y vibrantes que estallan en la pantalla para celebrar las historias de tus amigos.

Múltiples audiencias en Stories para crear todas las listas de audiencia que quieras para compartir cada Story con las personas indicadas.

Sin embargo, una de las funciones más esperadas es Story Extend que extiende la duración de tus historias a 48 horas para que las personas que te importan tengan más tiempo para verlas.

El servicio se está lanzando en todo el mundo, con un valor de 3,99 dólares al mes.

Otras herramientas innovadoras que llegan con esta suscripción son las que permiten ver Stories de forma discreta, sin la presión de tener que reaccionar. Además, será posible descubrir cuántas veces volvieron a ver tus historias.

Por si fuera poco, podrás verificar rápidamente si una persona específica vio tu Story.

Otras funciones destacadas serán:

Ícono personalizado de la app. Elige el ícono de Instagram que más te guste entre una selección exclusiva creada por Instagram y creadores de la plataforma.

Fuente personalizada para la biografía. Personaliza la tipografía de tu biografía para reflejar tu estilo.

Publicaciones fijadas en el perfil. Fija hasta seis publicaciones en tu perfil para destacar lo que más te importa.

Publicar directamente en el perfil. Comparte publicaciones en tu perfil o en tus Stories destacadas sin que aparezcan en el feed de tus amigos.

El servicio ya está disponible a nivel global. Para finalizar, Meta aseguró que seguirán incorporando nuevas funciones a Instagram Plus en los próximos meses.