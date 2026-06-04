Dormir 8 horas no garantiza un buen descanso: especialistas explican las «seis dimensiones clave del sueño»

Durante años, dormir ocho horas por noche fue considerado el estándar ideal para mantener una buena salud. Sin embargo, investigaciones recientes han cuestionado esta recomendación universal y señalaron que la calidad del sueño depende de múltiples factores, más allá de la cantidad de tiempo que una persona permanece en la cama.

De acuerdo con un reporte de National Geographic, especialistas en medicina del sueño afirmaron que centrarse únicamente en la duración del descanso puede ofrecer una visión incompleta.

El profesor Daniel J. Buysse, de la Universidad de Pittsburgh, explicó que el sueño debe evaluarse desde una perspectiva más amplia, que incluya elementos como la regularidad, la satisfacción personal y eficiencia del descanso.

Es por ello, que los expertos identificaron seis dimensiones clave de la salud del sueño: regularidad, satisfacción, estado de alerta, horario, eficiencia y duración.

Asimismo, se insistió que dormir bien no depende solo del tiempo dedicado al descanso, sino también de mantener rutinas consistentes, despertar con sensación de recuperación y conservar un buen nivel de energía durante el día.

EL SUEÑO COMO BUEN HÁBITO

Además, los especialistas compararon el sueño con hábitos como la alimentación y el ejercicio, al considerarlo un comportamiento diario que puede modificarse para mejorar el bienestar general.

En ese sentido, Brendan P. Lucey, profesor de neurología de la Universidad de Washington, destacó que una de las preguntas más útiles para evaluar la calidad del descanso sigue siendo una muy sencilla: «¿Cómo has dormido?», debido a que la experiencia subjetiva continúa siendo un indicador relevante.

¿POR ES TAN IMPORTANTE DORMIR «BIEN»?

En el marco de la investigación, se recordó que el sueño es un proceso biológico activo y fundamental para el organismo.

Se explicó, que durante el descanso, el cerebro elimina residuos y procesa información, mientras el cuerpo regula funciones inmunológicas y metabólicas.

De hecho, los estudios indicaron que dormir muy poco o demasiado puede afectar el rendimiento cognitivo y aumentar el riesgo de deterioro a largo plazo, por lo que el rango de entre siete y ocho horas suele considerarse el punto óptimo para favorecer la memoria, concentración y salud cerebral.