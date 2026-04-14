Hijo de Pablo Escobar reveló el ‘macabro plan’ que su padre tenía contra Michael Jackson

Pablo Escobar, uno de los mayores narcotraficantes de la historia y líder del Cártel de Medellín, habría orquestado un plan para secuestrar al cantante estadounidense Michael Jackson, según reveló su propio hijo.

Sebastián Marroquín, hijo del narcotraficante, reveló el plan en la serie documental Dear Killer Nannies de Disney Plus. Todo se remonta a 1988, cuando el Rey del Pop se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Marroquín recordó que, siendo apenas un niño, quería que Jackson actuara en su fiesta de cumpleaños. Para ello, Pablo Escobar, que llegó a tener una fortuna valuada en miles de millones de dólares, quería contratar al cantante.

Escobar estaba dispuesto a pagar hasta tres millones de dólares a Jackson por una presentación privada en Colombia. Sin embargo, su mente criminal preparó un plan que iba más allá del cumpleaños de su hijo.

EL «SECUESTRO» DE JACKSON

«La idea no era solo traerlo, había algo más detrás», explicó Marroquín. Aparentemente, Escobar pretendía secuestrar a Jackson apenas llegara a Colombia para recuperar la cuantiosa suma invertida en el espectáculo privado.

Marroquín afirmó que este episodio marcó su infancia y su percepción del violento entorno en que crecía. «Todo aquello que yo amara estaría en peligro», dijo el colombiano, quien reconoció que se trató de un quiebre personal.

Finalmente, el secuestro de Jackson nunca se llevó a cabo, puesto que Marroquín habría modificado sus gustos para evitar consecuencias mortales. «Prefería dejar de admirarlo para protegerlo», agregó.

Investigaciones indican que la fortuna de Pablo Escobar llegó a sobrepasar los 25.000 millones de dólares. Al ser uno de los hombres más adinerados del mundo, pudo mantener una vida llena de excesos y excentricidades.