Tendencias

¿Hace daño usar el celular antes de dormir? Esto dice un estudio

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
¿Sufres de estrés? La posición en que duermes podría revelarlo, según especialista
Foto: Pexels

Un estudio de la Universidad Metropolitana de Toronto (TMU) y la Universidad Laval reveló detalles sobre el uso del celular antes de dormir, las consecuencias en el sueño y la respuesta del cuerpo humano.

Contents

Durante varios años, especialistas de la salud rechazaron el uso del celular en los momentos previos al sueño. Sin embargo, este estudio reportó nuevos matices en la relación entre la tecnología y el descanso nocturno.

Leer Más

Estudio reveló que beber café a esta hora del día puede ayudarte a tener una vida más larga
¿Cuánto café deberías tomar al día? Esto dicen los especialistas
¿Te gusta dormir mucho? Estudio reveló un impactante descubrimiento que podría preocuparte
Empresa de Elon Musk puso primer chip cerebral a un humano, así funciona

El estudio fue publicado en la revista Sleep Health y analizó las conductas de 1.342 adultos canadienses. Los especialistas evaluaron la frecuencia del uso de pantallas, incluidos los celulares, antes de dormir.

La mitad de los encuestados confirmó que usa habitualmente el celular antes de dormir. Foto: Archivo

El 43,5% de los encuestados confirmó que usa pantallas todas las noches, mientras que el 80% las usaba al menos una vez al mes. Luego, el estudio analizó los patrones de sueño de todos los involucrados.

SALUD GENERAL DEL SUEÑO

Contra todo pronóstico, el estudio reveló que la salud general del sueño era similar entre quienes usan pantallas todas las noches y quienes no lo hacen. Este resultado contradijo varias investigaciones previas.

Curiosamente, el grupo que tuvo una peor calidad de sueño fue el que usaba equipos tecnológicos solo algunas noches a la semana. Usuarios habituales manifestaron tener un buen sueño generalmente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HISTÓRICA SUBASTA: CÓMIC DE SUPERMAN FUE VENDIDO POR LA IMPRESIONANTE CIFRA DE MÁS DE $9 MILLONES

Los resultados del estudio invitaron a ajustar variables como el sexo biológico, edad e ingresos como factores que pueden alterar la calidad de sueño. Además, parece que el contenido, como temas perturbadores, puede afectar las capacidades para dormir.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Adolescente murió al ser abusado con espeluznante método por sus compañeros de trabajo: «era una broma»
Mundo
comercios
Piden a comerciantes y usuarios usar medios oficiales para la «fijación de precios»
Venezuela
Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se niega a responder preguntas del Congreso
Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se niega a responder preguntas del Congreso
EEUU