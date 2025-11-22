¿Hace daño usar el celular antes de dormir? Esto dice un estudio

Un estudio de la Universidad Metropolitana de Toronto (TMU) y la Universidad Laval reveló detalles sobre el uso del celular antes de dormir, las consecuencias en el sueño y la respuesta del cuerpo humano.

Durante varios años, especialistas de la salud rechazaron el uso del celular en los momentos previos al sueño. Sin embargo, este estudio reportó nuevos matices en la relación entre la tecnología y el descanso nocturno.

El estudio fue publicado en la revista Sleep Health y analizó las conductas de 1.342 adultos canadienses. Los especialistas evaluaron la frecuencia del uso de pantallas, incluidos los celulares, antes de dormir.

El 43,5% de los encuestados confirmó que usa pantallas todas las noches, mientras que el 80% las usaba al menos una vez al mes. Luego, el estudio analizó los patrones de sueño de todos los involucrados.

SALUD GENERAL DEL SUEÑO

Contra todo pronóstico, el estudio reveló que la salud general del sueño era similar entre quienes usan pantallas todas las noches y quienes no lo hacen. Este resultado contradijo varias investigaciones previas.

Curiosamente, el grupo que tuvo una peor calidad de sueño fue el que usaba equipos tecnológicos solo algunas noches a la semana. Usuarios habituales manifestaron tener un buen sueño generalmente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HISTÓRICA SUBASTA: CÓMIC DE SUPERMAN FUE VENDIDO POR LA IMPRESIONANTE CIFRA DE MÁS DE $9 MILLONES

Los resultados del estudio invitaron a ajustar variables como el sexo biológico, edad e ingresos como factores que pueden alterar la calidad de sueño. Además, parece que el contenido, como temas perturbadores, puede afectar las capacidades para dormir.