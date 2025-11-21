Histórica subasta: Cómic de Superman fue vendido por la impresionante cifra de más de $9 millones

Un ejemplar en excelentes condiciones de la primera edición de ‘Superman #1’ fue vendido el jueves por más de nueve millones de dólares. Se trata de un hecho histórico dentro del mercado global de cómics.

Este curioso caso se remonta hasta la Navidad de 2024, cuando unos hermanos limpiaban el ático de su difunta madre. Entre numerosas cajas y pilas de periódicos, encontraron uno de los primeros cómics de Superman, que la mujer compró en 1939.

La casa de subastas Heritage Auctions sostuvo que el ejemplar de Superman es «el pináculo del coleccionismo de cómics». Por su parte, Certified Guaranty Company (CGC) le dio una calificación de 9,0 sobre 10, la más alta de esta edición.

Numerosos expertos destacaron la conversación del ejemplar. «Superman #1 es un hito en la historia de la cultura popular, y esta copia no solo está en estado sin precedentes, sino que tiene una historia digna de una película detrás», dijo el vicepresidente de Heritage Auctions.

EL CÓMIC DE SUPERMAN

Medios como NBC News y The Hollywood Reporter informan que el cómic fue vendido por 9,12 millones de dólares. Así pues, superó el récord de Action Comics #1, que alcanzó un precio de 6 millones de dólares en 2024.

El alto precio del Superman #1 se explica por múltiples factores. En primera instancia, hay que destacar que se trata de la primera historia dedicada exclusivamente a un superhéroe, tras la popularidad del personaje en Action Comics #1.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROMPIÓ UN RÉCORD GUINNESS AL BAILAR POR MÁS DE 140 HORAS SEGUIDAS UN POPULAR VIDEOJUEGO

A esto se suma que la mayor parte de estos ejemplares fueron cortados, puesto que la contraportada se podía usar como póster. «Presumimos que la mayoría de los niños la recortaron, lo que explica la escasez actual de copias de alta calidad», añadió.

El proceso de subasta fue seguido por miles de fanáticos de Superman en Internet. De igual forma, coleccionistas, casas de subasta y el sector editorial estuvieron atentos al monto pagado; podría reconfigurar el mercado de esta industria.