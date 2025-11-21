Tendencias

Histórica subasta: Cómic de Superman fue vendido por la impresionante cifra de más de $9 millones

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
Un ejemplar en excelentes condiciones de la primera edición de ‘Superman #1’ fue vendido el jueves por más de nueve millones de dólares. Se trata de un hecho histórico dentro del mercado global de cómics.

Este curioso caso se remonta hasta la Navidad de 2024, cuando unos hermanos limpiaban el ático de su difunta madre. Entre numerosas cajas y pilas de periódicos, encontraron uno de los primeros cómics de Superman, que la mujer compró en 1939.

Luna
EN VIDEO | India hace historia: Se convirtió en el cuarto país que logra aterrizar con éxito en la Luna
Joven presa por asesinato se está haciendo rica desde la cárcel tras abrir un Onlyfans
«Fue una sorpresa»: Dos cocineros venezolanos ganaron una estrella Michelin en EEUU

La casa de subastas Heritage Auctions sostuvo que el ejemplar de Superman es «el pináculo del coleccionismo de cómics». Por su parte, Certified Guaranty Company (CGC) le dio una calificación de 9,0 sobre 10, la más alta de esta edición.

Superman es uno de los superhéroes más populares del mundo. Foto: Archivo

Numerosos expertos destacaron la conversación del ejemplar. «Superman #1 es un hito en la historia de la cultura popular, y esta copia no solo está en estado sin precedentes, sino que tiene una historia digna de una película detrás», dijo el vicepresidente de Heritage Auctions.

EL CÓMIC DE SUPERMAN

Medios como NBC News y The Hollywood Reporter informan que el cómic fue vendido por 9,12 millones de dólares. Así pues, superó el récord de Action Comics #1, que alcanzó un precio de 6 millones de dólares en 2024.

El alto precio del Superman #1 se explica por múltiples factores. En primera instancia, hay que destacar que se trata de la primera historia dedicada exclusivamente a un superhéroe, tras la popularidad del personaje en Action Comics #1.

A esto se suma que la mayor parte de estos ejemplares fueron cortados, puesto que la contraportada se podía usar como póster. «Presumimos que la mayoría de los niños la recortaron, lo que explica la escasez actual de copias de alta calidad», añadió.

El proceso de subasta fue seguido por miles de fanáticos de Superman en Internet. De igual forma, coleccionistas, casas de subasta y el sector editorial estuvieron atentos al monto pagado; podría reconfigurar el mercado de esta industria.

