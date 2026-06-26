Google envía mensaje a venezolanos: Así puedes activar la alerta sísmica en tu teléfono

La corporación tecnológica Google envió este jueves un mensaje a los venezolanos luego de los intensos terremotos que afectaron el norte del país y explicó cómo se puede activar la alarma sísmica en los celulares.

Numerosos venezolanos se enteraron de los terremotos unos segundos antes gracias a la alerta sísmica de Google. Unos días después de la tragedia, publicó un hilo en X (Twitter) y envió un «abrazo solidario a toda la comunidad de Venezuela».

«En momentos de emergencia, tener información confiable es vital más aún si nos permite ganar segundos frente a una catástrofe natural», detalló Google en sus redes sociales. Por tanto, detalló cómo activar la alarma en los dispositivos Android.

ALARMA DE GOOGLE

Desde un principio, Google aclaró que no se necesita de alguna aplicación extra para activar la alarma. Tan solo debes ir a la configuración, escribir en el buscador «alerta de sismos» y activar dicha función.

«Una vez activada, tu teléfono recibirá notificaciones en pantalla según la intensidad del movimiento detectado en tu zona, ayudándote a reaccionar y buscar un lugar seguro a tiempo», expuso Google.

Igualmente, hay que destacar que no se trata de una alarma de predicción, sino de detección. «Usamos los sensores de millones de teléfonos Android de una misma zona para identificar el movimiento en tiempo real», añadió.

Un abrazo solidario a toda la comunidad de Venezuela. Esperamos que ustedes, sus familiares y amigos se encuentren a salvo tras el sismo de ayer.❤️🇻🇪 En momentos de emergencia, tener información confiable es vital más aún si nos permite ganar segundos frente a una catástrofe… pic.twitter.com/JZUxRZIHk4 — Google en español (@googleespanol) June 25, 2026



Una vez identifica el movimiento, Google emite una alerta que «llega de forma inmediata a tu pantalla, antes de que sientas el movimiento». Además, este sistema permite compartir «una vista rápida y precisa en el área afectada».

Hasta las 7:30 de la noche, las autoridades nacionales confirmaron 188 víctimas mortales y 1.520 heridos, a lo que se sumaron 157 desaparecidos. La entidad más afectada es La Guaira, donde decenas de infraestructuras colapsaron total o parcialmente.