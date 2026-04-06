TALENTO CRIOLLO: Ingeniera venezolana entrenó a la tripulación de Artemis II, así fue su experiencia

El talento venezolano continúa dando de qué hablar al ser vital en la histórica misión Artemis II, y es que Evelyn Miralles, ingeniera informática egresada de la UCAB, se encargó de entrenar a la tripulación a bordo de la nave Orión.

Miralles, quien también es pionera en realidad virtual, sostuvo una conversación con Shirley Varnagy en la que aseguró que es «una etapa importante» el volver a la Luna.

«Esto era un paso importante para hacer pruebas de todos los componentes y partes necesarias», resaltó.

Asimismo, la criolla destacó que este tipo de misiones no suceden de un año para otro. «Esto lleva muchos años, décadas, a veces en progresión, componentes, partes, en cómo va a ser la misión, qué va a suceder».

A continuación, señaló que ayudó entrenando a los astronautas no solo de Artemis II, sino de misiones anteriores, para que entendieran los sistemas virtuales.

«Los cuatro astronautas que ahorita están orbitando hacia la Luna son parte de un crew que yo entrené a través de lo que se llama laboratorio espacial. A todos ellos se les entrenó hace mucho tiempo atrás y en los últimos años se enfocó en esta misión en particular», destacó.

EVELYN MIRALLES: «HA SIDO FENOMENAL»

Para la venezolana, ha sido fenomenal ver lo que ocurre en este momento «y ser partícipe de alguna manera».

«Todos ellos pasan por entrenamientos físicos y mentales por muchos años. Varios de ellos son parte de la Fuerza Armada de EEUU. Están muy entrenados física y mentalmente… Son muchos años en los que pasan entrenando intensamente en distintas partes del mundo», adicionó.

Miralles también destacó la participación de muchos otros venezolanos en todo lo que contempla Artemis II.

Finalmente, la ingeniera aclaró que el objetivo de estas misiones no solo es llegar «y pisar la Luna e irnos», sino establecerse a largo plazo en el satélite.