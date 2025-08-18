Esposa de exjugador de la NBA que sobrevivió el ataque de un tiburón contó su traumática experiencia

La periodista deportiva italiana Eleonora Boi, esposa del exjugador de la NBA Danilo Gallinari, sobrevivió hace unos años al ataque de un tiburón mientras vacacionaba en Puerto Rico junto a su familia, y recientemente compartió su traumática experiencia durante una entrevista concedida al programa Good Morning America de la cadena abc.

En aquel momento, Boi estaba en el sexto mes de embarazo, lo que hizo más dramático el ataque, pues pensó que podría afectar al bebé.

La italiana, se encontraba junto a Gallinari y sus hijos nadando en aguas poco profundas, las cuales le llegaban aproximadamente a la altura de la cintura. Fue entonces cuando, de forma repentina, sintió una mordedura en el muslo que la dejó paralizada por el dolor. «Sentí un dolor intenso y me ardía el muslo», contó Boi.

«En ese instante pensé que quizá me había picado una medusa enorme, pero pronto me di cuenta de que no era eso», explicó, al referirse al momento en que comprendió que se trataba de un tiburón.

«Empecé a llorar y a gritar, pedía ayuda en italiano», relató entre risas nerviosas la mujer, al recordar el aterrador momento del ataque.

Su reacción instintiva fue pedir auxilio, mientras lidiaba con el dolor y el miedo por su vida y la de su bebé en camino.

LA RÁPIDA REACCIÓN DE GALLINARI PARA SACAR A SU FAMILIA DEL AGUA

Danilo Gallinari, también de nacionalidad italiana, compartió su perspectiva del suceso en el mismo programa del mencionado medio estadounidense.

«Tan pronto como todos empezaron a gritar, yo tenía a mi hijo conmigo. Corrí hacia mi esposa y mi hija», recordó el exdeportista.

El pánico fue evidente, pero la reacción rápida de Gallinari fue clave para sacar a su familia del agua lo más pronto posible.

Tras el ataque, la pareja actuó con urgencia: recogieron a sus hijos y corrieron hacia la orilla en busca de ayuda.

Una mujer, cuya identidad no fue revelada, intervino de forma crucial en ese momento, aplicando presión sobre la herida de Boi con una toalla limpia, ayudando así a controlar el sangrado hasta que llegaron los servicios de emergencia.

«¡Dios mío! No quiero morir. Quiero que mi bebé esté a salvo», decía Boi mientras lloraba angustiantemente en aquel instante, completamente abrumada por el dolor y el miedo. «Estaba desesperada, muy desesperada», recordó la comunicadora.

Ambos expresaron su profunda gratitud hacia la mujer que se mantuvo a su lado tras el ataque. Esta persona, cuyo nombre aún desconocen, fue clave en los momentos inmediatos después de la mordedura, brindando asistencia y apoyo mientras llegaban los equipos de emergencia.