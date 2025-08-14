VIRAL: Scout, el valiente perrito que enfrentó un oso en Vancouver y causó sensación en redes

Scout, un pequeño pero valiente perrito, se convirtió en héroe luego de enfrentar a un oso negro que había entrado a su casa, protagonizando una escena que rápidamente conquistó el corazón de los internautas.

El insólito momento quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el interior de la vivienda. En el video ya acumula miles de reproducciones en Instagram y TikTok, y se ve cómo el oso entra por la puerta sin percatarse que Scout estaba de guardia.

Lejos de esconderse, el perrito corrió directo hacia el intruso, ladrando sin descanso y con una determinación que sorprendió a todos. El oso, visiblemente incómodo por la inesperada defensa, optó por dar media vuelta y salir huyendo de la casa.

🇨🇦 | ¡Pequeño pero bravo! — Scout, un perrito de Vancouver se vuelve viral tras hacer huir a un oso que se metió dentro de su casa. 🐾🔥 pic.twitter.com/HBR48kyN8X — UHN Plus (@UHN_Plus) August 7, 2025

La hazaña de Scout ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios lo describen como “el guardián definitivo” y “un león disfrazado de perro», mientras que otros señalan el riesgo que corrió la pequeña mascota.

Expertos en vida silvestre recordaron que, aunque la escena parece graciosa, nunca es recomendable enfrentar a un oso y siempre se debe priorizar la seguridad de las personas y los animales.