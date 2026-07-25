EN VIDEO: La importancia de las juntas de dilatación para la supervivencia de los edificios a un terremoto

A través de las redes sociales circuló un video en el cual se muestra cómo se mueve un edificio con un terremoto, pero lo que llama la atención es que la estructura no se cae, sino que se mueve de tal manera que permite explicar la importancia de lo que en ingeniería se conoce como juntas de dilatación.

En el clip, que no especifica si se trata de los terremotos del 24 de junio, se puede preciar el movimiento del piso y el desplazamiento de las placas de un lado a otro, pero sin que el mismo colapse.

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Los expertos señalan que los edificios sobreviven a las ondas S de un terremoto absorbiendo, disipando o evitando la energía del movimiento lateral mediante ingeniería estructural avanzada.

Explican que, mientras que las ondas P empujan el suelo de arriba a abajo, las ondas S cortan el suelo de un lado a otro, siendo las más destructivas para las edificaciones.

INGENIERÍA MODERNA

Para resistir estos movimientos, la ingeniería moderna utiliza tres estrategias principales: Flexibilidad y deformación controlada. Esto quiere que los edificios se diseñan para doblarse sin romperse, usando acero estructural y concreto reforzado.

Además, las estructuras rígidas en las esquinas permiten que el edificio se balancee con la onda S y regrese a su sitio.

Por otro lado, las paredes de concreto reforzado estabilizan el edificio y reducen el balanceo lateral. A ello se une el aislamiento de la base y el hecho de que el edificio se asienta sobre almohadillas alternadas de caucho y acero.

De esta forma, la base se mueve con la onda S, pero el edificio permanece casi estático. Cuando la onda S empuja el edificio a la izquierda, la masa se mueve a la derecha, cancelando la fractura.