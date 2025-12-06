«El verdadero peligro es que se vuelva incontrolable»: Pionero de la Inteligencia Artificial realizó dura advertencia

Uno de los pioneros de la Inteligencia Artificial (IA), Geoffrey Hinton, advirtió que la tecnología que ayudó a crear podría transformarse en un “monstruo” fuera de control, capaz de poner en riesgo la supervivencia de la humanidad.

Hinton conocido mundialmente como el padrino de la IA, explicó su razonamiento durante una entrevista ofrecida al canal de YouTube de Gustavo Entrala.

«El verdadero peligro es que la IA desarrolle metas propias y se vuelva incontrolable. Cuando un sistema es lo suficientemente inteligente, deduce que debe sobrevivir y obtener más control para cumplir los objetivos que le damos. Ya hemos visto ejemplos de IA que intenta evitar ser apagada”, recordó el científico británico.

Asimismo, indicó que los peligros inmediatos de esta tecnología sería su mal uso por parte de los humanos y la amenaza existencial.

«Por un lado, está el uso de la IA por actores malintencionados: ciberataques, bioterrorismo, desinformación. Por ejemplo, entre 2023 y 2024, los ataques de phishing aumentaron un 1.200% gracias a los modelos de lenguaje, que permiten crear correos convincentes en cualquier idioma», recordó.

«La IA facilita la creación de nuevos virus, y los controles para evitarlo son insuficientes. Además, la automatización masiva destruirá empleos y aumentará la desigualdad, lo que puede alimentar el auge del populismo y la polarización social», agregó.

En cuanto a la desinformación, Hinton subrayó la dificultad de encontrar soluciones técnicas.

«Pensé que podríamos usar IA para detectar videos falsos, pero siempre se puede entrenar a la IA generadora para engañar a la que detecta. La única solución viable sería exigir que los videos auténticos incluyan un código QR verificable, pero eso requiere voluntad política que hoy no existe», sentenció.

«IA MATERNAL»

En este sentido, Hinton impulsa la creación de lo que él llama “IA maternal”, que representaría un cambio radical respecto a la visión dominante en Silicon Valley.

«No debemos pensar en la IA como un asistente que podemos despedir. Cuando sea más inteligente que nosotros, podría prescindir de la humanidad. Debemos construirla para que realmente se preocupe por nosotros, más que por sí misma. Si no lo logramos, probablemente solo seamos una fase pasajera en la historia”, advirtió.

Hinton utilizó una analogía contundente: “¿Cuántos ejemplos conoces de seres más inteligentes controlados por otros menos inteligentes? Hay uno: un bebé controla a su madre, porque ella tiene instintos maternales muy fuertes. La única forma de coexistir con una superinteligencia es dotarla de instintos maternales hacia nosotros”.

Sobre la posibilidad de que la IA olvide esos “instintos maternales”, Hinton fue enfático: “Las IA podrán reprogramarse a sí mismas. No se trata de impedir que tomen el control, sino de hacer que no quieran hacerlo. Si alguna decide prescindir de nosotros, solo otras superinteligencias con instintos maternales podrán detenerla”.

Para Hinton, la humanidad se encuentra ante el desafío de inculcar a la inteligencia artificial un compromiso genuino con nuestra supervivencia antes de que su poder supere al nuestro de forma irreversible.