Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo al final de 2025

La revista Forbes, especializada en temas financieros, actualizó el lunes el popular listado de las personas más ricas del mundo, dejando en evidencia que el mapa del poder económico global es cambiante.

Este listado está compuesto por varias de las figuras más importantes del sector empresarial. Producto de los retrocesos en gigantes tecnológicos como Tesla y Nvidia, sumado a saltos de Alphabet, hay relevantes cambios en el ránking de Forbes.

LISTA FORBES

10. Warren Buffett (152.000 millones de dólares): es el presidente de Berkshire Hathaway, que volvió al top 10 de Forbes gracias al aumento del 8% en bolsa. A esto se suma una inversión de 5.000 millones de Alphabet.

9. Michael Dell (152.100 millones): Forbes destacó que el fundador de Dell Technologies avanzó en el listado gracias a la consolidación del negocio, al impulsar soluciones de infraestructura y almacenamiento.

8. Jensen Huang (154.000 millones): el director ejecutivo de Envidia cayó varios puestos en la lista de Forbes, producto de la caída del 13% del valor de la compañía. Igualmente, la empresa domina la producción de GPU y equipamientos de inteligencia artificial.

7. Bernard Arnault (190.000 millones): el presidente del conglomerado LVMH aumentó su patrimonio en 7.000 millones. Forbes destacó, una vez más, la estabilidad de mercado de las empresas del grupo, como Louis Vuitton y Dior.

6. Mark Zuckerberg (222.000 millones): el fundador de Meta se mantiene en la sexta posición del ránking Forbes, mientras que la empresa impulsa proyecto de realidad mixta, redes sociales y modelos generativos.

5. Sergey Brin (242.000 millones): tras aumentar su patrimonio en 27.000 millones, el cofundador de Google reforzó su presencia en esta posición.

4. Jeff Bezos (245.000 millones): aunque su patrimonio cayó en 10.000 millones, el fundador de Amazon se mantienen en la parte alta del listado. Forbes precisó que su patrimonio se mantiene concentrado en acciones de la empresa.

3. Larry Ellison (253.000 millones): el fundador de Oracle sufrió una caída significativa: el 23% de las acciones de la compañía, equivalente a 67.000 millones de dólares.

2. Larry Page (262.000 millones): el aumento del valor de Alphabet impulsó al cofundador de Google al segundo puesto. De acuerdo a Forbes, el rendimiento de la IA Gemini 3 fortaleció su patrimonio.

1. Elon Musk (483.000 millones): el empresario sudafricano se afianzó en la primera posición de la lista Forbes. Gracias a Tesla y la expansión de SpaceX, mantiene una cifra sin precedentes.