El caso viral de «La Huérfana» en Brasil: Mujer de 37 años fingió tener 12 para que la adoptara una familia y terminó arrestada

Como si se tratara de una película, una mujer de 37 años en Brasil se hizo pasar por una niña de 12 años y vivió con una familia adoptiva por 14 meses llevando esta doble vida con una identidad falsa.

Para hacer más creíble su historia, Amanda María Souza de Oliveira Souza de Oliveira se hizo pasar por una niña con autismo y llena de traumas. Para dormir pedía un chupete, tetero y su manta. Incluso, su madre adoptiva le cantaba para tranquilizarla, creyendo que había escapado de una vida de abusos.

Sin embargo, tras más de un año de su adopción salió a la luz toda la verdad y cómo la mujer estuvo actuando todo ese tiempo al puro estilo de la película «La Huérfana».

¿CÓMO INICIÓ EL ENGAÑO?

Amanda María se presentó ante una comunidad religiosa como Gabriele y dijo tener 12 años. En su relato afirmaba haber escapado del estado de Pará tras sufrir distintos tipos de maltrato.

Esta historia conmovió a dicha comunidad y comenzaron a ayudarla económicamente y a buscarle un lugar donde vivir.

Al cabo de unos meses una familia la recibió en su hogar y la empezaron a tratar como una hija. Incluso, querían iniciar un proceso de adopción legal.

🇧🇷 «Ella me conquistó… ¡Gente, qué vergüenza!». Impactante testimonio de Renata, la madre engañada en Brasil por una mujer de 37 años que fingió tener 12 para ser adoptada. Por 14 meses le preparó mamaderas, le dio chupete y le cantó para dormir. pic.twitter.com/K9QR0oz4BZ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 4, 2026

Para no levantar sospechas, la mujer adoptó diversos comportamientos infantiles. En algunas ocasiones simulaba crisis de angustia. También justificaba su apariencia adulta asegurando que durante su infancia había sido obligada a consumir hormonas debido a los abusos sexuales que supuestamente sufrió.

Asimismo, evitaba asistir a la escuela y rechazaba cualquier trámite que requiriera presentar documentos de identidad. En este sentido, decía que temía ser encontrada por su supuesto padre abusivo.

Uno de los momentos más perturbadores se dio cuando en una ocasión, supuestamente por su condición, se introdujo más de 100 agujas en su cuerpo.

Tras más de un año de su adopción, la familia que la acogía comenzó a sospechar de su historia y alertó a las autoridades. Una tía de la pareja que la adoptó nunca creyó la historia de la supuesta niña y empezó a buscar por internet hasta que encontró un caso similar de usurpación de identidad en Río de Janeiro, por lo que acudió a las autoridades.

¡»LA HUÉRFANA» EN LA VIDA REAL! 🚨 Una mujer de 37 años fingió ser una niña de 12 para ser adoptada por una familia. Esta es la retorcida historia de Amanda Maria 👇🏻 https://t.co/JTcbe36jyC pic.twitter.com/NvfrdR6fIO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 4, 2026

No pasó mucho tiempo antes de que la policía descubriera que se trataba de una mujer de 37 años y que su nombre no era Gabriele. Finalmente, la detuvieron y la acusaron por fraude y suplantación de identidad.

La familia se mostró muy consternada por haber convivido tanto tiempo con ella y por los cuidados especiales que supuestamente requería.

CONOCIDA ESTAFADORA

La mujer no es desconocida para la justicia en Brasil. En 2023, la detuvieron en Río de Janeiro por estar vinculada con presuntas estafas en las que afirmó ser víctima de una red de prostitución y prácticas de brujería.

Amanda habría repetido un patrón similar de estafas en otros estados de Brasil como São Paulo, Minas Gerais, Río Grande do Sul, Goiás y Río de Janeiro.

La Policía Civil sostuvo que en varios de esos episodios utilizó identidades distintas y se presentó como una adolescente para obtener apoyo de terceros.