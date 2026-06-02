El ‘ambicioso’ plan que involucra a Google en eliminación del mosquito transmisor del Zika, dengue y chikungunya

La empresa matriz de Google, Alphabet, actualmente lidera un ‘ambicioso’ plan cuyo objetivo es la eliminación del mosquito transmisor de enfermedades como el Zika, dengue y lachikungunya.

De acuerdo con medios locales, lo que la empresa relacionada con Google busca es la autorización para liberar 32 millones de mosquitos estériles en Florida y California como parte de su ambicioso programa experimental.

Lo que se precisó, es que el proyecto, denominado “Debug”, está actualmente bajo revisión de las autoridades estadounidenses y plantea una intervención a gran escala en los dos estados del país.

Según el plan, durante un periodo de dos años se liberarían 16 millones de insectos en Florida y la misma cantidad en California, con el objetivo de disminuir de forma progresiva las poblaciones del mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión de enfermedades que afectan a millones de personas en el mundo.

¿CÓMO LOGRARÍAN ACABAR CON EL MOSQUITO?

La estrategia se apoya en una técnica biológica basada en la bacteria Wolbachia, presente de forma natural en muchos insectos.

El método consiste en liberar machos portadores de esta bacteria que, al aparearse con hembras silvestres, producen huevos que no logran eclosionar, reduciendo así la población de mosquitos sin necesidad de pesticidas ni modificaciones genéticas.

La compañía sostiene que estos ejemplares no representan riesgo para los humanos, ya que no se alimentan de sangre.

El plan, sin embargo, ha generado debate entre expertos y autoridades locales sobre su posible impacto ecológico. Algunos críticos advierten que los mosquitos forman parte de la cadena alimentaria y contribuyen indirectamente a distintos procesos naturales.

Lo cierto, es que el programa de ser exitoso salvaría millones de vidas en el país. Esto, tomando en cuenta, que según datos del gobierno federal citados por KTLA5, cerca de 120 personas en EEUU pierden la vida cada año por la infección del virus del Nilo, causada por picaduras de mosquitos.