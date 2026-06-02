Migrante «perturbado» apuñaló 50 veces a su vecina y luego a una compañera de trabajo, el motivo horrorizó a todos

Un migrante «perturbado» apuñaló 50 veces a su vecina y después a una compañera de trabajo y, cuando las autoridades revelaron el motivo, todos quedaron horrorizados.

De acuerdo con lo reseñado por New York Post, el dantesco caso se registró en Long Island el pasado 30 de abril y el migrante fue identificado como Rony Yahir Alvarenga Rivera, de 22 años.

Según la versión obtenida por el mencionado medio de comunicación, el hombre declaró a la policía que asesinó a machetazos a su vecina, llamada Eddy Raquel Hernández Castillo, porque el ruido que hacía dentro de su apartamento en el sótano lo volvía loco.

«Le dijo que le molestaba el ruido que hacía, que llevaba tacones altos y que hablaba en voz alta por teléfono», declaró a la prensa la fiscal del distrito del condado de Nassau, Anne Donnelly.

«Cuando lo arrestaron, tenía la ropa llena de sangre», agregó la funcionaria.

«No solo confesó ante el Departamento de Policía de Lynbrook, sino que renunció a sus derechos Miranda y confesó íntegramente ante el Departamento de Policía del Condado de Nassau», agregó Donnelly.

SEGUNDO ATAQUE MORTAL

Además, los fiscales del condado de Nassau señalaron que el hombre les confesó posteriormente a los detectives, que sabía que lo atraparían después del primer ataque con arma blanca, por lo que planeó un segundo.

Revelaron, que poco después de la medianoche del 1 de mayo, Rivera presuntamente se dirigió al restaurante Wendy’s donde trabajaba, en Lynbrook, y esperó cerca de un contenedor de basura durante unos 30 minutos.

Posteriormente, atacó a su compañera Ana María de Águila Córdova, una madre de tres hijos de 42 años, cuando salió a botar la basura.

Según la fiscalía, Rivera mantenía una disputa con Córdova y aseguró sentirse irrespetada por ella. Las autoridades sostienen que durante el ataque la apuñaló más de 30 veces.

Tras el crimen, presuntamente acudió a una tienda 7-Eleven en Lynbrook y llamó a la policía poco antes de las 3:00 de la madrugada para confesar: «Esta noche maté a alguien».

Posteriormente, Rivera confesó ambos asesinatos, pero se declaró inocente cuando compareció ante el tribunal de Mineola este martes, acusado de asesinato en primer y segundo grado y otros cargos.

Se indicó, que Rivera es un migrante de El Salvador, quien entró ilegalmente y solo a Estados Unidos en 2016 cuando tenía 12 años.

De momento, se ordenó su detención sin derecho a fianza y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 8 de julio.