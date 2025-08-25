Tendencias

¿Cuáles serían las primeras ciudades en caer en caso de una guerra mundial? Esto dijo la Inteligencia Artificial

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Cortesía

El actual panorama geopolítico da pie al constante debate sobre el inicio de una posible guerra mundial, y, según la Inteligencia Artificial (IA), hay ocho ciudades que serían las primeras en caer.

Tabla de Contenido

Las metrópolis reveladas por la tecnología son Washington DC, Nueva York, Londres, París, Moscú, Pekín, Seúl y Tel Aviv. Para asegurar esto, la IA se basó en aspectos claves en los que estas urbes juegan en el orden mundial, lo que las hace vulnerables al estallido de un conflicto.

Leer Más

SALUD MENTAL
«La salud mental es una meta diaria», la conferencia de atención psicológica que debes conocer
¿Cuáles son los signos más egoístas? Esto dice la astrología
El video de la extraña cría de oso pardo albino que se volvió una sensación viral

LEA TAMBIÉN: INSÓLITO: JOVEN LLORÓ DESESPERADAMENTE PORQUE SUS PADRES NO PADRES APRUEBAN A SU NOVIO DELINCUENTE Y SU REACCIÓN SE HIZO VIRAL

La IA identificó diversos ítems que todas las ciudades referidas comparten. Por ejemplo, son centros de poder político, económico o militar; por lo que su caída representaría un golpe estratégico y simbólico.

Pese a que las simulaciones de Inteligencia Artificial presentan escenarios hipotéticos, la realidad es que la comunidad trabaja para evitar una tercera guerra mundial. Diversos organismos multilaterales, tal es el caso de la ONU, además de acuerdos bilaterales, intentan mantener un equilibrio. No obstante, las rivalidades entre potencias como EEUU, Rusia y China, continúan siendo un factor de riesgo.

LA RECOMENDACIÓN DE EXPERTOS

De acuerdo con lo reseñado por Infobae, los expertos recomiendan que la población esté informada y los gobiernos fortalezcan los mecanismos de diplomacia preventiva. Asimismo, es de mencionar que la historia ha demostrado que una guerra mundial no solo devasta naciones, sino que además deja heridas profundas en la humanidad.

El escenario que plantea la IA no es un pronóstico inevitable, sino una advertencia en torno a la fragilidad del orden mundial de la actualidad.

Múltiples analistas concuerdan en que la existencia de armas nucleares hace que la amenaza de destrucción mutua actúe como disuasivo. Sin embargo, la inestabilidad y las acciones imprevistas de ciertos Estados podrían provocar el cruce de esa línea.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Embarcación petrolera se hundió en aguas del Lago de Maracaibo, nueve tripulantes fueron rescatados
Venezuela
Aparatoso choque dejó una mujer fallecida en Zulia, sus dos hijos resultaron heridos y su esposo está grave
Sucesos
EN VIDEO: Intenso oleaje golpeó playas de La Guaira este 24Ago, autoridades evacuaron a los bañistas
Venezuela