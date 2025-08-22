Insólito: Joven lloró desesperadamente porque sus padres no aprueban a su novio delincuente y su reacción se hizo viral

Una joven dominicana, identificada como Vida se volvió viral en redes sociales tras publicar un video donde sale llorando desesperadamente porque sus padres prohibieron su relación con un delincuente.

En la grabación, la joven defiende «a capa y espada» a sus pareja y explica por qué sigue enamorada de su novio, pese a su historial delictivo. Según Vida, el hombre habría sustraído teléfonos y un inversor de una vecina, pero antes de ser arrestado le entregó parte de lo hurtado.

“Mi mamá no me deja estar con mi atracador, mi delincuente. Yo lo amo y ella dice que no tengo un futuro con él, pero yo lo amo. El otro día se metió a donde la vecina y se llevó dos teléfonos, ¿y qué hizo? Me trajo la mitad de eso”, dice en el video.

Los padres de Vida se oponen firmemente a la relación, preocupados por que su hija pueda verse envuelta en la misma dinámica delictiva. Sin embargo, la joven insiste en que su amor es verdadero y asegura que planea irse a vivir con su novio. Incluso menciona que él le prometió cometer otro robo para construir su hogar juntos.

“Él me dijo que iba a robar un banco para construirme una casa. Y mi mamá no lo quiere porque él es ladrón, pero yo lo amo porque es mi delincuente”, añade la joven dominicana entre lágrimas.

El video provocó un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios critican que la joven dominicana justifique las acciones delictivas de su pareja, mientras que otros defienden la postura de los padres, señalando que su oposición busca protegerla de situaciones de riesgo.

«Que alguien le quite el celular que tortura🙄😒» escribió un usuario en Instagram, mientras que otro comentó «La mamá debería dejarla sufrir y punto, ya dejemos de ser esclavos de las torpes decisiones de nuestros hijos»