Científicos usan la IA para descubrir los misterios ocultos en viejos textos ocultos en El Vaticano

Un grupo de científicos ha logrado descifrar el misterio de textos guardados en los depósitos de la Biblioteca de El Vaticano, gracias al uso de la Inteligencia Artificial, según un trabajo publicado por la BBC.

Como ejemplo de ese uso, informaron el caso de un misterioso libro manuscrito, garabateado con extraños símbolos que permaneció sin leer durante más de 400 años.

Sus páginas aparentemente ocultaban remedios secretos «para dolencias del cuerpo humano», según un texto grabado en la contraportada.

Las prácticas curativas se mantenían en secreto en aquella época, ya que podían despertar sospechas o incluso acusaciones de brujería.

Conocido como el cifrado Borg, el manuscrito de 408 páginas es prácticamente incomprensible. Está codificado con 34 símbolos oscuros, algunas letras romanas y una portada escrita en árabe.

No existía una clave conocida para descifrar su contenido. Algunas páginas también están dañadas por el paso del tiempo, lo que dificulta aún más la lectura del código.

Pero con la ayuda del aprendizaje automático —una forma de inteligencia artificial— los investigadores lograron descifrarlo.

Descubrieron que el texto contenía miles de tratamientos insólitos. Entre ellos beber varias copas de vino tinto de alta calidad o fermentar nuez moscada en masa para combatir la disentería.

«Es como un trabajo de detectives, donde cada símbolo, patrón y solución parcial puede acercarnos a los secretos de alguien y a un mundo histórico perdido», explica Beáta Megyesi. Ella es profesora de lingüística computacional en la Universidad de Estocolmo (Suecia), quien formó parte del equipo que descifró el texto. Incluso con la ayuda de la IA, el proceso de descifrado fue laborioso.

Ahora, Megyesi y sus colegas lideran los esfuerzos para aprovechar el poder de la IA y decodificar cifrados históricos de manera más eficiente. Esto puede desbloquear una gran cantidad de información codificada del pasado que hasta ahora era indescifrable.

Según algunas estimaciones, alrededor del 1% del material en archivos y bibliotecas de todo el mundo está total o parcialmente cifrado.

Algunos de los cifrados más antiguos que se conocen datan de la Antigua Grecia y de Roma.

En conjunto, los documentos históricos cifrados ocultan información diplomática, rituales de sociedades secretas, conocimientos médicos, romances o detalles cotidianos que la gente quería mantener en secreto.