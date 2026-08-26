De la música a la ciencia: La oveja Dolly, el clon más famoso del mundo, y su sorprendente vínculo con Dolly Parton

El mundo de la música sigue de luto tras la muerte de la icónica cantante y actriz estadounidense Dolly Parton, sin embargo, algo que muy pocas personas conocen es la relación que tenía con Dolly, la primera oveja clonada de la historia.

Tras el nacimiento de esta polémica oveja, el equipo del Instituto Roslin en Escocia, decidió bautizarla como Dolly en honor de la cantante. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen la elección del nombre no se debió únicamente por la admiración hacia la cantante.

Resulta que los científicos clonaron a Dolly a partir del núcleo de una célula mamaria de una oveja de raza Finn Dorset. Por su parte, era conocida por su gran busto, por lo que a los científicos dentro de su sentido del humor les pareció «la elección obvia», según explicó el profesor Ian Wilmut, líder del proyecto, en una entrevista con Nature.

Al conocer esto, el representante de la cantante reaccionó afirmando que «no existe la mala publicidad».

En esta línea, la cantante afirmó sentirse «halagada» por el homenaje de los científicos al conocer la historia, según comentó en una entrevista a The Guardian.

La oveja Dolly nació el 5 de julio de 1996, luego de numerosos fracasos del equipo científico. Para la clonación se extrajo el núcleo de una célula mamaria, se insertó en un óvulo vacío de una oveja Scottish Blackface y, tras comprobar su desarrollo, se implantó en una madre sustituta.

Esto abrió la puerta a la época dorada de la clonación de animales, donde clonaron a: vacas, gatos, perros, caballos, mulas, conejos, ratas e incluso un mono rhesus mediante división embrionaria.

La propia Parton bromeaba por su nombre e incluso dijo que no quería que la clonaran. «Ya hay muchas imitadoras de Dolly».

«No quiero que me clonen. Quiero seguir adelante. Me iré de aquí en cuanto pueda. Ya tenemos muchas imitadoras de Dolly, muchas drag queens de Dolly. Puedo mandarlas a la tienda en vez de ir yo», dijo en 2024.