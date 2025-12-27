Científicos chinos crearon genéticamente un pez sin espinas para el consumo humano

Científicos chinos crearon genéticamente un pez sin espinas, con la intención de convertirlo en una alternativa más práctica para la mesa.

El estudio liderado por el equipo Gui Jianfang en la Academia China de Ciencias editó genéticamente el pez carpa gibel para eliminar los problemas que causan sus más de 80 pequeños huesos intermusculares en forma de Y que dificultan su consumo.

Los primeros estudios ofrecieron buenos resultados en la cepa candidata llamada «Zhongke No. 6.».

MAPEARON EL GENOMA DEL PEZ

Para identificar la vía responsable del desarrollo de esas espinas, el grupo mapeó el complejo genoma de la carpa y localizó el gen runx2b como el arquitecto encargado de ordenar la formación de esos huesos. Para invertir ese mecanismo, los científicos emplearon la técnica CRISPR/Cas9.

Según la información verificada, al cortar el código de runx2b en estado embrionario, el proceso impide que se active la vía biológica que genera las espinas intermusculares, mientras que el esqueleto principal del pez se forma con normalidad.

El equipo indicó que la «Zhongke No. 6» no solo carece de las problemáticas espinas, sino que fue optimizada para crecer más rápido, mostrar mayor resistencia a enfermedades en ambientes de acuicultura densa y reducir el requerimiento de alimento para producir la misma cantidad de proteína.

Debido a que la especie cuenta con múltiples juegos de cromosomas, el equipo recurrió a CRISPR/Cas9 para realizar una intervención quirúrgica precisa sobre runx2b en embriones. Al interrumpir ese código, se evita la activación de la vía que daría lugar a las espinas.

El procedimiento descrito en el anuncio combinó el mapeo genético con la edición dirigida, pasos que, según la información disponible, permitieron mantener íntegro el resto del esqueleto del pez y su desarrollo general, según reseñó Clarín.

FACILITAR EL CONSUMO

La creación de una carpa sin espinas responde a una demanda culinaria y productiva: facilitar el consumo del pescado de agua dulce y mejorar la eficiencia en granjas.

La variante Zhongke No. 6 se presentó como una opción pensada para la mesa y para sistemas de producción más sostenibles.

El equipo señaló que este logro forma parte de un programa estratégico de seis años de la Academia China de Ciencias llamado «Precision Seed Design and Creation», que busca diseñar semillas y variedades con rasgos precisos.