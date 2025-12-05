Tendencias

EN VIDEO | Así funciona la acupuntura para animales: «Posee una base científica comprobada»

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura

Especialistas del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrecen un curioso servicio: acupuntura, moxibustión o terapias complementarias para animales hogareños.

La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en puntos estratégicos del cuerpo para el tratamiento del dolor. De igual forma, suelen ser un tratamiento para el bienestar general y el manejo del estrés.

En el caso de los especialistas argentinos, aplican este tratamiento en perros y gatos desde el año 2000. Se usa en caso de cuadros neurológicos, nefrourológicos, traumatológicos, posquirúrgicos de columna, dolor crónico, afecciones respiratorias crónicas e incontinencias urinarias.

@i3catsco

Ollie ha estado sufriendo dolor y cada vez es más notorio, ya tiene 10 años, es un gato adulto que ha tenido una super vida pero cada día se notan más los años, al aumentar su edad también aparecen problemas como artritis, dolores musculares y oseos. Hace unas semanas empezó su terapia de acupuntura. #gatos #gatosdetiktok #gatito #acupuntura #michitips #veterinaria #medicinanatural #Ollie #kitten #michi

♬ sonido original – i3cats

«Todos los pacientes pueden recibir el tratamiento, que es individual y específico para su condición y patología», expuso la doctora Mónica Chamatropulos, jefa del Servicio de Acupuntura, Moxibustión y Terapias Complementarias del Hospital Escuela FCV-UBA.

«Es muy importante destacar que nuestro servicio es complementario a la medicina clásica occidental, sumamos al tratamiento farmacológico indicado por el clínico nuestra medicina», agregó Chamatropulos.

BENEFICIOS A LOS ANIMALES

La especialista detalló que la acupuntura ayuda a reducir o eliminar el dolor, a la vez que optimiza las funciones locomotoras y orgánicas de los animales. «En muchas situaciones nos permite disminuir la cantidad de fármacos analgésicos de ese paciente», expuso.

«El concepto fundamental que debe quedar claro es que la acupuntura no se relaciona con una medicina mágica ni con algo esotérico, sino que posee una base científica comprobada», expuso la experta.

Chamatropulos precisó que el tratamiento se planifica de manera diferente para cada ejemplar. Se enfoca especialmente en animales derivados del equipo de cirugía, clínica u oftalmología, además de incontinencia urinaria, dolor o parálisis.

Aunque pueda parecer algo extraño, parece que la acupuntura para animales llegó para quedarse. Más allá de brindar tratamientos, expertos de la UBA forman otros profesionales y promovieron esta técnica en congresos internacionales.

