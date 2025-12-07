ChatGPT, Copilot y otros bots de IA se despiden de WhatsApp por este motivo

Meta anunció que prohibió a los asistentes de Inteligencia Artificial de terceros en WhatsApp, un movimiento con el que busca favorecer a su propia herramienta, Meta AI, con lo que los populares bots de ChatGPT, Perplexity, Copilot, Luzia, Zapia y Poke, anunciaron su retirada de la plataforma de mensajería.

Sin embargo, la razón principal de la salida es un cambio drástico en las condiciones de WhatsApp Business. La nueva política prohíbe estrictamente que los proveedores y desarrolladores «accedan o utilicen la solución WhatsApp Business, ya sea directa o indirectamente, con el fin de proporcionar, entregar, ofrecer, vender o poner a disposición de otro modo dichas tecnologías cuando dichas tecnologías sean la funcionalidad principal (en lugar de incidental o auxiliar) que se ponga a disposición para su uso».

«El propósito de la API de WhatsApp Business es ayudar a las empresas a brindar soporte al cliente y enviar actualizaciones relevantes. Nosotros nos enfocamos en apoyar a las decenas de miles de empresas que están creando estas experiencias en WhatsApp», afirmó Meta.

Aunque la medida entrará en vigencia a mediados de enero de 2026, las empresas ya comunicaron su salida. Esta acción generó disgusto entre los usuarios, quienes utilizaban los bots para tareas sencillas y prácticas como transcribir audios, resumir documentos en PDF, hacer consultas o establecer recordatorios automáticos, entre otros.

Los servicios de IA en WhatsApp hacían todo más sencillo: los usuarios accedían a funciones potentes de Inteligencia Artificial sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Simplemente, chateaban con el bot.

Debido a que WhatsApp tiene más de 3.000 millones de usuarios activos mensuales, el acceso a estos bots representaba una puerta masiva a la IA para un vasto público.

Fue precisamente esa la razón por la cual Meta decidió cerrarle la puerta a la competencia y darle impulso exclusivo a su propia herramienta de mensajería, Meta AI.

WHATSAPP MANTENDRÁ SOPORTE PARA EMPRESAS TRADICIONALES

La nueva normativa no impactará a los clientes de Meta Business ni a las compañías que usan WhatsApp exclusivamente para la atención al cliente o el envío de notificaciones. El bloqueo, reseñó Infobae, apunta únicamente a la API para aquellos que ofrecen asistentes basados en IA generativa como función central.

Esto significa que las automatizaciones simples y los servicios empresariales tradicionales podrán continuar operando. Sin embargo, cualquier competidor directo de Meta AI deberá abandonar la mensajería o pagar por alternativas.