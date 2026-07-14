Binance abre donaciones directas para afectados por el doble terremoto en Venezuela

La plataforma Binance, que opera el mercado más grande de trading de criptomonedas, habilitó este martes un nuevo mecanismo para hacer donaciones directas a los afectados por el devastador doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.

Decenas de miles de personas quedaron damnificadas o sin hogar tras los terremotos. Numerosos organismos internacionales, gobiernos y empresas, como Binance, abrieron canales de donaciones para Venezuela.

Esta mañana, Binance informó en su cuenta de X (Twitter) que ahora se podrán hacer donaciones a los afectados. «Usuarios verificados de todo el mundo ahora también pueden sumar su ayuda directa», apuntó.

«Cada contribución entrega hasta 20 USDT en ayuda de emergencia a un usuario verificado en las regiones afectadas (La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy)», agregó Binance.

🇻🇪 Binance Charity habilita donaciones directas para ayudar a quienes resultaron afectados por el terremoto en Venezuela. Luego de su donación de $3 millones de dólares en vouchers de USDT, usuarios verificados de todo el mundo ahora también pueden sumar su ayuda directa. Cada… pic.twitter.com/Rg2dHvFcsd — Binance Latinoamérica (@BinanceLATAM) July 14, 2026



La plataforma precisó que la cuota mínima es de cinco dólares y las transferencias podrán ser trazadas y verificadas. La página web habilitada para las donaciones ofrece un «seguimiento del progreso de la recaudación de fondos».

FONDO DE BINANCE

En los días posteriores al doble terremoto, Binance activó un fondo de emergencia de tres millones de dólares en USDT. Los fondos serían destinados a todos los usuarios que vivan en las zonas afectadas por la tragedia.

Los usuarios seleccionaron recibieron un equivalente a 20 dólares dentro de un periodo de 30 días. Cabe destacar que este fondo solo está disponible para las personas registradas en la plataforma antes del 26 de junio.

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Hasta este martes, se han contabilizado 4.734 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.