Anunciaron el primer clon del «lobo rojo fantasma» y estas son las impactantes imágenes

La empresa Colossal Biosciences, que ganó visibilidad al revivir al lobo «terrible» y por tener un proyecto para traer a la vida al mamut lanudo, anunció este viernes el nacimiento del primer clon del «lobo rojo fantasma».

La compañía subrayó que se trata de una especie híbrida de lobo. Para conseguir este clon, necesitaron de ingeniería genética avanzada, al mezclar un coyote moderno y un lobo rojo ancestral, que tiene menos de 100 ejemplares en libertad.

«El descubrimiento del Lobo Rojo Fantasma ha revelado el ADN ancestral del Lobo Rojo que se creía perdido. Combinado con biotecnología avanzada, este avance ofrece una nueva esperanza para la recuperación de la especie», expuso la empresa.

Colossal Biosciences apuntó que el ejemplar fue bautizado como Neka Kayda, en homenaje a un pueblo originario de la costa del Golfo de Texas. Justamente en esta zona es donde están los últimos lobos rojos salvajes, en grave peligro de extinción.

Esta empresa ganó visibilidad al presentar varios clones del lobo «terrible», una especie que estaba extinta. Sin embargo, en este caso, el lobo «rojo fantasma» es una variante genética de un ejemplar existente.

Especialistas indican que este clon es una variante del lobo rojo americano, cuya línea evolutiva se desdibujó tras siglos de cruces con coyotes. Así pues, tendrían un genoma ancestral para crear una especie con rasgos perdidos hace mucho tiempo.

Neka Kayda is the first cloned Red ‘Ghost’ Wolf, made possible by de-extinction science. Breeding wolves like her could help restore genetic diversity to the endangered Red Wolf. See more of her story on YouTube https://t.co/S4htdUIwl0 pic.twitter.com/g9aEAJK3Jf

— Colossal Biosciences® (@colossal) April 18, 2025