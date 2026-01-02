Video sensible: Celebración de Año Nuevo termina en tragedia por arrollamiento masivo en Guárico

Momentos de caos se vivieron en la mañana del jueves, 1 de enero, en la pequeña localidad de Chaguaramas, en el estado Guárico, cuando se produjo un arrollamiento masivo en plena calle.

Los hechos se dieron durante una celebración por el Año Nuevo en el sector de la Plaza Bolívar, en el caso central de Chaguaramas. En redes sociales se viralizaron imágenes en las que se aprecia el caos en el lugar.

Hay distintas versiones sobre este arrollamiento y las autoridades no se han pronunciado al respecto. Algunos reportes indican que un ciudadano embistió a varias personas con su camioneta, mientras que otros afirmaron que se trató de un accidente.

La primera versión indica que el conductor se vio involucrado en una discusión. En cuestión de unos minutos, decidió embestir a un grupo de personas y motocicletas que estaban estacionadas en el lugar.

Por su parte, la segunda versión indica que el conductor perdió el control de su vehículo y arrolló, accidentalmente, a este grupo de personas. En este caso, no hay mayores detalles sobre la causa del siniestro.

HERIDOS EN EL ARROLLAMIENTO

El medio regional Soy Portuguesa detalló que tres personas resultaron heridas en el arrollamiento. Todos fueron trasladados de emergencia al Hospital Rafael Zamora Arévalo en Valle de la Pascua.

Uno de los heridos es un hombre de 41 años, con fractura expuesta de tibia y peroné. También resultaron lesionados un hombre de 52 y una mujer de 37, quienes presentaron politraumatismos generalizados y un traumatismo craneoencefálico.

Reportes extraoficiales indican que entre los heridos está el propio hermano del conductor y su esposa, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades locales.

Poco después del arrollamiento, las autoridades pusieron en marcha las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se dio el arrollamiento. No hay reportes sobre la detención del conductor de la camioneta.