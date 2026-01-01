VIDEO: El aparatoso accidente de tránsito que dejó dos heridos en Maracaibo, así quedó el vehículo en plena vía

Un severo accidente de tránsito ocurrió al mediodía de este jueves en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. El vehículo quedó volcado en medio de la calle y dos personas resultaron heridas.

El accidente se dio el 1 de enero en la Circunvalación Uno de Maracaibo. De acuerdo al medio zuliano Noticia al Minuto, un vehículo Chevrolet Chevette rodaba por la vía cuando, por razones todavía investigadas, el conductor perdió el control.

El vehículo impactó violentamente contra un objeto fijo que estaba a un lado de la avenida, generando su vuelco. Transeúntes y otros conductores presenciaron el accidente y brindaron primeros auxilios a las víctimas.

#Sucesos | 🔴 Aparatoso vuelco en la Circunvalación 1 de Maracaibo este #1Ene. Dos hombres resultaron afectados tras perder el control del vehículo e impactar contra un árbol. Autoridades investigan. Videos: GMNoticias pic.twitter.com/6VhEsBaIct — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 1, 2026



Poco después se apersonaron en el lugar integrantes del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, quienes atendieron a dos personas que estaban en el vehículo. Ambos resultaron heridos.

CAUSA DEL ACCIDENTE

Los lesionados fueron trasladados de emergencia hasta un centro de salud cercano. Uno de los heridos, un hombre de tercera edad, presentó politraumatismo generalizado y laceraciones en brazos y piernas.

Funcionarios de la División de Tránsito del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) también participaron en el procedimiento y pusieron en marcha las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Reportes preliminares indican que el vehículo iba a exceso de velocidad en el momento del accidente, aunque las autoridades todavía no han difundido una hipótesis oficial.