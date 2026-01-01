Los impactantes videos del incendio de una recicladora que generó alarma en Maracay

Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas del miércoles, 31 de diciembre, cuando se desató un gran incendio en una planta recicladora en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua.

Los hechos se dieron en una planta de recuperación de plástico en la avenida principal de Alfaragua, en las inmediaciones del núcleo La Morita de la Universidad de Carabobo, que no se vio afectada en el incendio.

En redes sociales circularon varios videos en donde queda en evidencia la gran magnitud del incendio. La impactante columna de humo se extendió por varios metros y era visible a varias cuadras de distancia.

De acuerdo a la periodista Celisa Pecorelli, la planta ardía sin control cerca de las 11:30 de la noche. En ese punto, organismos de seguridad y de emergencias estaban en el lugar intentando controlar el incendio.

ATENCIÓN DEL INCENDIO

Varios integrantes del Cuerpo de Bomberos de Aragua se desplazaron hasta la planta para atender la situación. Había preocupación por la gran cantidad de combustibles almacenados en el lugar y la cercanía con el núcleo de la Universidad de Carabobo.

Las autoridades activaron un operativo para evitar que las llamas se propagaran hacia otros edificios o zonas comerciales. En cuestión de horas, lograron controlar el incendio y no hay reportes de víctimas, aunque el siniestro coincidió con las fiestas de Año Nuevo.

Una vez extinguieron las llamas, las autoridades pusieron en marcha las investigaciones para determinar las causas del incendio. Hasta el momento, no hay una hipótesis oficial sobre el caso.