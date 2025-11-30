Funcionarios de la Policía de Chacao detuvieron la noche del jueves a una banda que se dedicaba al robo de celulares en las unidades de transporte público del municipio, hecho por el que aprehendieron en flagrancia a sus integrantes entre las avenidas Francisco de Miranda y Guaicaipuro.

El director de la Policía de Chacao, Luis Gonzalo Fernández de Córdova, informó que dentro de las unidades de transporte público, los delincuentes se abalanzaban con fuerza hacia los ciudadanos. Luego, bajo amenaza de muerte, «les quitaban sus celulares con destreza».

Indicó que gracias a la denuncia de una de las víctimas, quien describió a varios de los sospechosos, se realizó un despliegue entre Chacao y Campo Alegre. Así, dieron con el paradero de los ladrones de celulares.

«Al recibir la voz de alto y ser inspeccionados, se les hallaron los objetos sustraídos provenientes del delito», destacó.

#Sucesos | VIDEO: Desarticularon banda que robaba celulares en unidades de transporte público de Chacao, así los detuvieron Lea más detalles ⬇️https://t.co/Hgmuo6NKFQ 📹 @policiachacao pic.twitter.com/fpS8G5hu2l — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 30, 2025

EL MENSAJE DE GUSTAVO DUQUE TRAS LA DESARTICULACIÓN DE LA BANDA ROBA CELULARES

Por su parte, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, instó a los efectivos policiales a estar «más atentos y brindar mayor seguridad a los ciudadanos y comerciantes». Esto se debe a que se acercan las festividades decembrinas, lo que a su vez genera un incremento en las actividades económicas del municipio.

«Igualmente pidió a la ciudadanía estar más pendientes de sus bienes y ante cualquier sospecha llamar a la policía», recomendó la autoridad municipal.

Durante el procedimiento, las autoridades trasladaron a la sede de la Policía Municipal de Chacao a los detenidos. Estos quedaron identificados como Luisa Uzcátegui, Luz Agüero, Alexander Molina, y Eduar López. Cada uno de ellos quedó a la orden del Ministerio Público (MP).