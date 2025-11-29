Sucesos

Horror en El Callao: Minero muere electrocutado en yacimiento de oro

Un minero murió electrocutado esta semana en un yacimiento de explotación de oro en la localidad de El Callao, en el estado Bolívar, que ya se ha visto enlutada en las últimas semanas por dos colapsos de minas.

De acuerdo al medio regional Upata Digital, los hechos se dieron en el sector aurífero Belén II. El minero de 33 años, identificado como Gaudis José Castro Castro, estaba dentro de una fosa de, aproximadamente, 20 metros de profundidad.

Los testigos relataron que el minero estaba usando un martillo eléctrico cuando el equipo habría hecho contacto con el agua de la mina. Como era de esperar, el hombre recibió una fuerte descarga eléctrica.

CUERPO DEL MINERO

A pesar de que el minero fue atendido por sus colegas, todo parece indicar que murió de forma instantánea por la intensidad de la descarga eléctrica. Luego los compañeros retiraron el cuerpo de Castro desde el interior del cilindro.

El cuerpo de Castro fue trasladado hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en El Callao. Las autoridades realizarán la autopsia correspondiente para conocer nuevos detalles del caso.

La muerte del minero generó gran conmoción entre la población de El Callao, reconocida por sus yacimientos de oro. Sin embargo, volvió a dejar en evidencia las peligrosas condiciones en que trabajan los mineros de la zona.

A mediados de octubre, se inundó y, posteriormente, colapsó una mina de oro en El Callao. Tras varios días de búsqueda, las autoridades confirmaron que 14 personas murieron en el siniestro.

