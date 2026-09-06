VIDEO: Ataque de abejas en el Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal dejó más de 30 heridos

Más de 30 personas resultaron heridas, este domingo 6 de septiembre, tras registrarse un ataque de abejas en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, ubicado en San Cristóbal, estado Táchira.

El incidente provocó un despliegue inmediato de los cuerpos de seguridad y rescate en las inmediaciones del complejo deportivo. Protección Civil Táchira atendió de emergencia a los afectados en el sitio.

El director del organismo, Yesnardo Canal, informó que se activaron cinco ambulancias para brindar los primeros auxilios y la atención prehospitalaria correspondiente a las víctimas de las picaduras.

TRASLADAN A LOS HERIDOS AL SEGURO SOCIAL

Debido a la gravedad de los síntomas por reacciones alérgicas, 16 personas debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital del Seguro Social de San Cristóbal.

El resto de los ciudadanos afectados recibió atención médica ambulatoria en los alrededores del estadio y se encuentran fuera de peligro.

El suceso ocurrió en horas de la tarde, justo cuando los aficionados comenzaban a concentrarse en el recinto deportivo para presenciar el partido programado de la Liga Futve entre el Deportivo Táchira y Rayo Zuliano.

La mayoría de los lesionados reportados son jóvenes que se encontraban en las áreas comunes del complejo.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

Las comisiones de rescate y control de riesgos se mantienen en el lugar evaluando la zona para localizar el enjambre y neutralizar el peligro.

Las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la colectividad a mantener la calma y evitar transitar por los sectores adyacentes al Polideportivo de Pueblo Nuevo, hasta que la situación esté completamente controlada por los especialistas.