Fatal imprudencia: Murió ahogado tras ignorar la señal que prohibía nadar en playa Los Cocos

Organismos de seguridad recuperaron el cadáver de un hombre de 51 años que murió por inmersión en playa Los Cocos en la parroquia Caraballeda, en La Guaira, luego de que ingresara al mar a pesar de la restricción de baño vigente por los terremotos.

La víctima respondía al nombre de Jean Carlos Galicia, cuyo cuerpo apareció en la orilla de la playa aproximadamente a las 4:15 de la tarde‎, según informó el medio Vargas Reporta.

De acuerdo con testimonios de prestadores de servicio de la zona, la víctima residía en Plan de Manzano, Caracas. Sin embargo se encontraba en La Guaira llevando a cabo labores de reconstrucción que se están realizando en varias infraestructuras del estado.

Testigos señalaron que a pesar de que las personas le dijeron de que no se metiera al mar, el hombre hizo caso omiso a las advertencias por la prohibición del uso de las playas.

‎Al lugar se desplegaron efectivos de Protección Civil destacados en la Opppe 25, junto a personal de Bomberos del estado La Guaira, quienes constataron que el ciudadano no presentaba signos vitales al momento de brindarle los primeros auxilios.