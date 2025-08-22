Sucesos

Un niño murió al intoxicarse en un comedor comunitario, sus hermanitos están hospitalizados

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
Los habitantes del municipio San Francisco, en el estado Zulia, están conmocionados por el caso de un niño de nueve años que murió por intoxicación alimentaria. Otros niños y adultos resultaron afectados.

De acuerdo al medio regional Noticia al Minuto, el pequeño resultó intoxicado tras consumir alimentos en un comedor comunitario del barrio Sudamérica. Lo mismo ocurrió con otras personas que comieron en ese lugar.

Reportes extraoficiales indicaron que los niños consumieron arroz con lentejas contaminadas. Igualmente, las autoridades locales pusieron en marcha una investigación para conocer más detalles del siniestro.

El niño falleció en el área de emergencia pediátrica del Hospital Manuel Noriega Trigo. Su madre, que sigue conmocionada por lo ocurrido, ahora está preocupada por sus otros dos hijos, puesto que uno está en cuidados intensivos y el otro está grave.

Hasta el momento, se desconoce oficialmente cuántos niños y adultos resultaron afectados. Tampoco hay detalles sobre el estado de salud de los que siguen internados.

ATENDIERON A LOS NIÑOS

La Gobernación del Zulia indicó que los hechos se dieron el jueves, 21 de agosto. Los niños y adultos fueron «atendidos en varios centros hospitalarios del Zulia», según las autoridades.

Noly Fernández, secretaria de Salud de la Gobernación del Zulia, precisó que los intoxicados fueron trasladado a los hospitales Dr. Noriega Trigo, General del Sur y de los Niños de Veritas, además del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) El Callao.

Las autoridades aseguraron que los niños intoxicados «reciben los cuidados necesarios, incluyendo medicamentos y exámenes médicos». Los pequeños presentaron diarrea, vómitos y deshidratación.

