En Cantaura: Abrieron un tanque petrolero y lo que encontraron horrorizó a todos

Las autoridades encontraron un cuerpo en el interior de un tanque petrolero en la localidad de Cantaura, en el estado Anzoátegui. La víctima fue identificada como José Tomás Ortíz Maita, de 44 años.

El hallazgo se dio al mediodía del 20 de agosto en el campo petrolero Maripikaki, en la parroquia Cantaura del municipio Pedro María Freites. Los trabajadores de la zona alertaron de un cuerpo en el interior de un tanque.

Poco después, detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron al campo petrolero. Una vez abrieron el tanque, confirmaron la presencia de un cadáver.

¿QUÉ PASÓ CON EL CUERPO?

Los detectives hicieron las pesquisas en el lugar y extrajeron el cuerpo del tanque. Luego trasladaron el cadáver hasta la morgue de la localidad, en donde ordenaron una autopsia para conocer más detalles del caso.

De acuerdo a Noticias de Anzoátegui, los forenses determinaron que Ortiz murió entre 48 y 72 horas antes del hallazgo. El informe arrojó que el hombre falleció producto de una intoxicación severa por hidrocarburos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HORROR EN CARABOBO POR EL SINIESTRO HALLAZGO QUE HICIERON EN PLENA VÍA PÚBLICA

La principal hipótesis es que el sujeto ingresó al campo petrolero para sustraer materiales de valor, pero cayó en el interior del tanque, según el diario Primicia. El cuerpo fue retirado por su pareja y luego trasladado a la ciudad de Anaco.