Sucesos

¿Qué le pasó a Yolimar? Denuncian extraña muerte de periodista en Aragua, gremio exige investigación del caso

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

La comunicadora social Yolimar Hidalgo, de 30 años, murió el pasado domingo en la localidad de Cagua, en el municipio Sucre del estado Aragua. El gremio periodístico exigió una investigación para determinar las causas del hecho.

Contents

De acuerdo a los primeros reportes, Hidalgo murió en la mañana del 8 de marzo en una vivienda del sector Huete. El cuerpo fue hallado con un impacto de bala en el cráneo; reseñó el diario Notitarde.

Leer Más

CARONÍ: Hombre en situación de calle buscaba en la basura y terminó encontrando el cadáver de un recién nacido
Bebé de 7 meses sobrevivió a terrible accidente de moto en Zulia: Tres ocupantes adultos murieron en el sitio
CONMOCIÓN EN CIUDAD CARIBIA: Abuela consiguió a su hija y sus tres nietos muertos en su apartamento

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron a la vivienda para poner en marcha las pesquisas. Asimismo, levantaron el cadáver de Hidalgo.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay detalles sobre las circunstancias en las que murió Hidalgo o si se trató de un asesinato. Las autoridades, aparentemente, no tienen información sobre la procedencia del arma de fuego o su propietario.

CNP SOBRE HIDALGO

El cadáver de la comunicadora fue entregado Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Se espera que los resultados de la autopsia indiquen si Hidalgo se quitó la vida o si fue asesinada.

Mientras tanto, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Aragua, envió sus condolencias a la familia de Hidalgo. De igual forma, exigieron a las autoridades «celeridad a las investigaciones» sobre el caso.

«Esta seccional exhorta a los organismos competentes, involucrados en la investigación de este hecho, a esclarecer las causas de la muerte de Hidalgo», dijo el CNP, que pidió «dar las respuestas a las que haya lugar».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONMOCIÓN EN ZULIA: AMENAZABA A SU HIJA CON MATARLA SI CONTABA LAS ABERRACIONES QUE LE HACÍA


Hidalgo egresó en 2021 de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y se dedicaba al trabajo comunitario. Según el diario El Siglo, difundió actividades sociales y políticas de las autoridades nacionales y regionales en Aragua.

También fue activista del Movimiento Integrador Revolucionario Antiimperialista (MIRA), anteriormente Tupamaro, y formó parte del equipo de comunicaciones del Ministerio de Transporte durante la gestión de Hipólito Abreu.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO | Crimen del periodista Walter Jaimes «está resuelto policialmente»: Diosdado Cabello dio nuevos detalles
Venezuela
Tragedia familiar: Confirman tercera víctima del aparatoso accidente vial en la Cota Mil el 9Mar
Sucesos
«Tenga cuidado» Funcionario iraní envió ¿peligroso? mensaje a Trump en medio de la guerra con EEUU
EEUU