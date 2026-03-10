¿Qué le pasó a Yolimar? Denuncian extraña muerte de periodista en Aragua, gremio exige investigación del caso

La comunicadora social Yolimar Hidalgo, de 30 años, murió el pasado domingo en la localidad de Cagua, en el municipio Sucre del estado Aragua. El gremio periodístico exigió una investigación para determinar las causas del hecho.

De acuerdo a los primeros reportes, Hidalgo murió en la mañana del 8 de marzo en una vivienda del sector Huete. El cuerpo fue hallado con un impacto de bala en el cráneo; reseñó el diario Notitarde.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron a la vivienda para poner en marcha las pesquisas. Asimismo, levantaron el cadáver de Hidalgo.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay detalles sobre las circunstancias en las que murió Hidalgo o si se trató de un asesinato. Las autoridades, aparentemente, no tienen información sobre la procedencia del arma de fuego o su propietario.

CNP SOBRE HIDALGO

El cadáver de la comunicadora fue entregado Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Se espera que los resultados de la autopsia indiquen si Hidalgo se quitó la vida o si fue asesinada.

Mientras tanto, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Aragua, envió sus condolencias a la familia de Hidalgo. De igual forma, exigieron a las autoridades «celeridad a las investigaciones» sobre el caso.

«Esta seccional exhorta a los organismos competentes, involucrados en la investigación de este hecho, a esclarecer las causas de la muerte de Hidalgo», dijo el CNP, que pidió «dar las respuestas a las que haya lugar».

PRONUNCIAMIENTO La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Aragua extiende sus más sinceras condolencias a familiares y amigos de la periodista Yolimar Hidalgo, por su lamentable deceso. pic.twitter.com/4P3ogGKt6S — CNP Aragua (@cnparagua) March 10, 2026



Hidalgo egresó en 2021 de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y se dedicaba al trabajo comunitario. Según el diario El Siglo, difundió actividades sociales y políticas de las autoridades nacionales y regionales en Aragua.

También fue activista del Movimiento Integrador Revolucionario Antiimperialista (MIRA), anteriormente Tupamaro, y formó parte del equipo de comunicaciones del Ministerio de Transporte durante la gestión de Hipólito Abreu.