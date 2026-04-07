Sucesos

Tragedia en Carabobo: Niño falleció al caer de la ‘rueda de la fortuna’ en un parque de diversiones

Por Caraota Digital
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Un niño de apenas 10 años, llamado Enyervert, murió tras sufrir un grave accidente en una atracción mecánica en el municipio San Joaquín, estado Carabobo, generando una gran conmoción entre sus seres queridos.

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Los hechos se dieron el pasado sábado en el sector Maisanta. De acuerdo a medios regionales, el niño, al igual que decenas de personas, abordó una rueda de la fortuna instalada en un parque de diversiones de la zona.

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Los testigos explicaron que el niño estaba en la rueda y, por razones hasta el momento desconocidas, cayó al vacío. Cuando se intentó levantar, se golpeó la cabeza con la atracción y quedó inconsciente.

El niño resultó gravemente herido y recibió los primeros auxilios en el parque de diversiones. Aunque fue trasladado a un centro de salud, el pequeño falleció poco después de su ingreso.

INVESTIGAN MUERTE DEL NIÑO

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron al lugar y pusieron en marcha las pesquisas. En primera instancia, presumen que se trató de un accidente.

Mientras tanto, los habitantes de Maisanta han manifestado su conmoción por la muerte del niño. En tal sentido, piden a las autoridades municipales y regionales que haga una revisión de los permisos y el mantenimiento de los parques de diversiones.

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Los familiares del niño exigen que se haga justicia y que la investigación avance con celeridad. Asimismo, afirman que debe haber mayor control sobre esta clase de instalaciones en la entidad.

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