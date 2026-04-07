Los gritos desesperados que anticiparon la muerte de una joven embarazada en Lara: tenía tres meses de casada

Los habitantes de Barquisimeto, en el estado Lara, están conmocionados por el asesinato de una joven embarazada, identificada como Yuriangela Maryelin Toledo Gotopo, quien habría sido estrangulada por su esposo.

Los hechos se dieron en una vivienda del sector Coriano I Sur, de acuerdo al reportero regional Junior Rangel. Toledo habitada la casa junto a su esposo, llamado Jhorsuan Emiliano Mendoza Méndez.

La pareja, que lleva tres meses de matrimonio y pertenecía a la comunidad cristiana, tuvo una severa discusión en la madrugada. Supuestamente, Mendoza habría estrangulado a Toledo en circunstancias no esclarecidas.

Vecinos de la zona escucharon los gritos de desesperación procedentes de la vivienda. Aunque intentaron auxiliar a Toledo, tan solo pudieron confirmar que la joven y su bebé nonato habían muerto.

CONMOCIÓN POR TOLEDO

Una vez descubrieron que Toledo estaba sin signos vitales, los vecinos intervinieron con fuerza para someter al presunto victimario. Posteriormente, lo amarraron a un poste del sector hasta que llegaron las autoridades.

Funcionarios de seguridad llegaron a la escena del crimen y capturaron a Mendoza de inmediato. El sujeto se encuentra en manos de la Fiscalía 28 de Violencia de Género del Ministerio Público.

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Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar el móvil del crimen. Mientras tanto, los vecinos del sector y los seres queridos de Toledo exigen que se haga justicia en el caso.

El asesinato de Toledo generó gran conmoción entre los miembros de su congregación y los habitantes del oeste de la capital larense. Muchos están sorprendidos de que el matrimonio que se concretó hace unos pocos meses haya tenido tal desenlace.