Sucesos

Los gritos desesperados que anticiparon la muerte de una joven embarazada en Lara: tenía tres meses de casada

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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Los habitantes de Barquisimeto, en el estado Lara, están conmocionados por el asesinato de una joven embarazada, identificada como Yuriangela Maryelin Toledo Gotopo, quien habría sido estrangulada por su esposo.

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Los hechos se dieron en una vivienda del sector Coriano I Sur, de acuerdo al reportero regional Junior Rangel. Toledo habitada la casa junto a su esposo, llamado Jhorsuan Emiliano Mendoza Méndez.

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La pareja, que lleva tres meses de matrimonio y pertenecía a la comunidad cristiana, tuvo una severa discusión en la madrugada. Supuestamente, Mendoza habría estrangulado a Toledo en circunstancias no esclarecidas.

Vecinos de la zona escucharon los gritos de desesperación procedentes de la vivienda. Aunque intentaron auxiliar a Toledo, tan solo pudieron confirmar que la joven y su bebé nonato habían muerto.

CONMOCIÓN POR TOLEDO

Una vez descubrieron que Toledo estaba sin signos vitales, los vecinos intervinieron con fuerza para someter al presunto victimario. Posteriormente, lo amarraron a un poste del sector hasta que llegaron las autoridades.

Funcionarios de seguridad llegaron a la escena del crimen y capturaron a Mendoza de inmediato. El sujeto se encuentra en manos de la Fiscalía 28 de Violencia de Género del Ministerio Público.

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El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar el móvil del crimen. Mientras tanto, los vecinos del sector y los seres queridos de Toledo exigen que se haga justicia en el caso.

El asesinato de Toledo generó gran conmoción entre los miembros de su congregación y los habitantes del oeste de la capital larense. Muchos están sorprendidos de que el matrimonio que se concretó hace unos pocos meses haya tenido tal desenlace.

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