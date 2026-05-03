Tiroteo cerca de la estación Bello Monte del Metro de Caracas causó pánico en Baruta: Hubo un herido

Un tiroteo cerca de la estación Bello Monte del Metro de Caracas durante la noche del sábado 2 de mayo dejó una persona herida, hecho que causó pánico en plena vía pública del municipio Baruta, estado Miranda.

De acuerdo con el periodista Darvinson Rojas, la situación generó alarma entre los residentes. Incluso, precisó, los transeúntes que circulaban por la zona presenciaron el despliegue policial tras el ataque armado ocurrido en plena calle.

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Comisiones de la Policía Municipal de Baruta y funcionarios de Protección Civil Baruta acudieron rápidamente al sitio para socorrer a la víctima del tiroteo. En ese sentido, paramédicos prestaron los primeros auxilios necesarios antes de proceder con la evacuación de emergencia del lugar.

De igual manera, se conoció que una ambulancia trasladó al herido de urgencia hacia un centro asistencial para que recibiera atención médica tras el impacto de bala. Al mismo tiempo, las patrullas de Polibaruta establecieron un perímetro de seguridad para recolectar las evidencias del ataque.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE LA PERSONA TIROTEADA CERCA DE LA ESTACIÓN BELLO MONTE?

Las autoridades manejan de manera extraoficial la información sobre la identidad y el estado de salud de la persona afectada. En ese sentido, el reporte del periodista no ofreció detalles concretos sobre la gravedad de la lesión ni identifica el motivo que originó este ataque con arma de fuego.

Los cuerpos de seguridad del Estado ejecutan actualmente las investigaciones pertinentes para identificar y capturar a los responsables del tiroteo cerca de la estación Bello Monte.

En tanto, los funcionarios recolectan testimonios y analizan el área para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el hecho violento.