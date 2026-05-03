Consternación en Portuguesa por muerte de joven médico que perdió el control de su carro

Un médico de 29 años perdió a vida este sábado luego de que su vehículo se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol en la autopista José Antonio Páez. Esto a la altura del sector Las Marías, en el municipio Guanare, estado Portuguesa.

La víctima fue identificada como Vittorio Giany Rodríguez Scialpi, quien residía en el barrio Los Guasimitos de Barinas, donde estudiaba su especialización en oftalmología.

Según el portal Portuguesa reporta, Rodríguez Scialpi egresó de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, en Coro (Falcón), de donde se graduó en el año 2023.

El suceso causó consternación entre los allegados, especialmente por encontrarse lejos de su familia, que está fuera del país.

El reporte policial señala que Rodríguez Scialpi se desplazaba por la autopista en sentido Guanare-Acarigua, a bordo de un Toyota Corolla, color gris, año 2004, cuando perdió el control del vehículo.

Luego, terminó estrellándose contra un árbol. Se conoció que el Cuerpo de Bomberos tuvo que intervenir para sacar el cuerpo que quedó atrapado entre Los amasijos de hierro.

Funcionarios de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana, iniciaron las averiguaciones del caso para determinar las causas del siniestro.

El cadáver del médico lo trasladaron a la morgue del Hospital Universitario Dr. Miguel Oráa, donde los forenses determinaron que la muerte ocurrió por traumatismo craneoencefálico severo, entre otras lesiones de gravedad.