TERROR EN NUEVA ESPARTA: No aceptó el fin de la relación, incendió la casa donde estaba la mujer y terminó falleciendo su propia madre

Momentos de terror se vivieron en la isla de Margarita, Nueva Esparta, luego de que un hombre que no aceptó el fin de una relación terminó incendiando la vivienda donde estaba la mujer y su propia madre, quien terminó falleciendo producto de las graves quemaduras que sufrió en el siniestro.

Así lo anunció el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, a través de sus redes sociales.

La captura del sujeto, identificado como Ramón Salvador Fuentes Villarroel de 43 años de edad estuvo a cargo de funcionarios de la Delegación Municipal Juan Griego, y realizada en el sector Las Cabreras, avenida El Cementerio, del municipio Marcano en la entidad insular.

DISCUSIÓN MORTAL

«Se pudo conocer que Fuentes, había sostenido una fuerte discusión con su pareja, una mujer de 30 años de edad, quien le informó que ya no deseaba continuar la relación sentimental, por lo que el hombre lleno de ira optó por rociar con gasolina y prender en fuego la vivienda donde también se encontraba su madre Dominga De Las Nieves Villarroel (76), generándoles graves quemaduras a las víctimas, que llevaron a la muerte a Dominga», precisó el jefe policial en su cuenta de Instagram.

De igual manera, informó que el hombre quedó a la disposición del Ministerio Público de la entidad zuliana, que lo imputará por femicidio y femicidio en grado de frustración contra su madre y su expareja.